Im Westen sind alle Würfel gefallen – Kemnath lädt den Meister

In der Kreisliga West sind oben wie unten bereits sämtliche Entscheidungen gefallen. Somit können die 14 Mannschaften entspannt in den letzten Spieltag gehen. Alle Partien werden am Samstag zeitgleich angepfiffen. Im Fokus steht sicherlich das Top-Duell zwischen Meister 1. FC Schwarzenfeld und dem Aufstiegs-Releganten SV Kemnath a.B., der Heimrecht genießt.

Morgen, 15:15 Uhr TV Nabburg TSV Nittenau



Hinspiel: 2:0. Beim TV Nabburg (7., 36) findet sich am letzten Spieltag der Saison der TSV Nittenau (9., 30) ein. Während sich die Gastgeber der Partie am vergangenen Wochenende beim TSV Stulln geschlagen geben mussten, konnte sich Nittenau gegen den SV Diendorf einen Punkt im 1:1-Remis ergattern.







Hinspiel: 5:4. Der TSV Detag Wernberg (3., 46) empfängt zum Saisonfinale den TSV Stulln (5., 39). Mit der Maximalausbeute gingen beide Kontrahenten am vergangenen Spieltag vom Feld: Die Hausherren sicherten sich die Punkte beim 1. FC Schmidgaden und Stulln schnappte sich gegen den TV Nabburg den Dreier.







Hinspiel: 1:2. Der 1. FC Schmidgaden (13., 24) reist am Samstag zum SV Haselbach (12., 25). Beide Teams stehen auf dem Abstiegs-Relegationsplatz und können sich in der Saison nicht mehr ans rettende Ufer setzen. Zuletzt konnte sich der SVG noch einen Punkt bei Meister 1. FC Schwarzenfeld einholen. Schmidgaden hingegen ging gegen den TSV Detag Wernberg am vergangenen Spieltag leer aus.







Hinspiel: 1:2. Der ungeschlagene Tabellenführer und Meister der Kreisliga West, der 1. FC Schwarzenfeld (1., 65), ist am letzten Spieltag zu Gast beim Aufstiegs-Releganten SV Kemnath a.B. (2., 50). Die Buchberg-Kicker mussten vor Wochenfrist beim FC OVI-Teunz eine knappe Niederlage verbuchen, während sich Schwarzenfeld auch nur einen Punkt gegen den SV Haselbach holen konnte.







Hinspiel: 0:1. Beim SC Katzdorf (6., 36) ist am letzten Spieltag der FC OVI-Teunz (4., 41) zugegen. Mit einem entscheidenden Treffer in der zweiten Halbzeit konnte sich der FC am vergangenen Sonntag gegen den SV Kemnath a.B. den Heimdreier sichern, doch auch Katzdorf sicherte sich zuletzt bei der SG Silbersee 08 die Maximalausbeute.







Hinspiel: 2:0. Die SG Silbersee 08 (11., 29) ist abschließend zu Gast beim feststehenden Absteiger SG Pertolzhofen/Niedermurach (14., 18). Zuletzt mussten beide Kontrahenten eine Niederlage einstecken - die SG Silbersee auf heimischem Terrain gegen den SC Katzdorf und Pertolzhofen/Niedermurach beim TSV Dieterskirchen.





Morgen, 15:15 Uhr SV Diendorf TSV Dieterskirchen



Hinspiel: 3:0. Beim SV Diendorf (8., 30) gibt am letzten Saisonspieltag der TSV Dieterskirchen (10., 29) sein Stelldichein. Die Hausherren der Partie sicherten sich am letzten Wochenende beim TSV Nittenau einen Punkt (1:1), der TSV Dieterskirchen netzte dreimal daheim ein und sicherte sich somit gegen die SG Pertolzhofen/Niedermurach die volle Punkteausbeute.