Im Wesentlichen: Verbrauchter Nachmittag für AKM Köln

Kreisliga D3 Köln
Auweiler
SV AKM Köln
Gestern, 13:15 Uhr
SV Auweiler-Esch 59
SV AKM Köln
3
1
Im Wesentlichen: Verbrauchter Nachmittag für AKM Köln

Auweiler-Esch I besiegte AKM Köln I mit 3:1 und bescherte den Gästen einen gebrauchten Nachmittag. Früh entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem Auweiler-Esch die entscheidenden Momente auf seiner Seite hatte.

Nach 21 Minuten brachte Marius Zuck die Gastgeber mit 1:0 in Führung, ehe Jalal Bouchireb in der 39. Minute für AKM Köln mit einem sehenswerten direkten Freistoß in den Winkel den Ausgleich erzielte. Noch vor der Pause stellte Christian Hecht mit dem 2:1 in der 45. Minute den alten Abstand wieder her und gab Auweiler-Esch das Momentum zurück.

Kurz nach Wiederanpfiff sorgte Niklas Kreienbrink mit dem 3:1 in der 50. Minute für die Vorentscheidung. AKM Köln fand danach keine Mittel mehr, um das Blatt zu wenden, und musste sich trotz großer Bemühungen geschlagen geben.

