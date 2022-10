– Foto: Marcel Krawetzke

Im Waldstadion weiter ungeschlagen

Mit dem SV Roschütz gastierte am 9. Spieltag ein altbekannter Konkurrent aus Landesklasse-Zeiten im Waldstadion. Die Partie begann für die Hausherren fulminant, denn nach dem Anstoß dauerte es höchstens zehn Sekunden bis der Ball zum ersten Mal im Roschützer Tor landete. Grünler eröffnete die Partie auf Oettel, der einen langen Ball auf die linke Außenbahn auf Hollstein schlug. Da der Gegenspieler den Ball unterlief, konnte Hollstein mühelos in den Strafraum eindringen und mit einem Querpass Heinze bedienen, der nur noch den Fuß zur frühen Führung hinhalten musste (1‘). Trotz des gelungenen Starts der Begegnung waren die nachfolgenden zwanzig Minuten nicht gut anzuschauen. Viele Zweikämpfe, Fehlpässe und ein sehr langsamer Spielfluss führten dazu, dass weder die SG, noch die Roschützer wirklich zu Torszenen kamen. Ab Mitte der ersten Halbzeit besserte sich dann das Niveau ein wenig. Roschütz kam durch Modrach gefährlich zum Abschluss, weil Motor im Aufbauspiel leichtfertig den Ball vertändelte. Stegemann konnte aber den Ball gerade so noch zur Ecke lenken (26‘). Knapp zehn Minuten später wurde die SG wieder zwingend gefährlich. Gaschler spielte den mitgelaufenen Liebau auf der rechten Seite frei. Dessen Eingabe fand Heinze, der aber nur den Pfosten traf (34‘). Kurz darauf wurde Grünler von Heinze freigespielt. Grünler lief noch bedrängt von einem Gegenspieler auf das Roschützer Tor zu. Sein Abschluss wurde aber klasse von Torwart Licht pariert (39‘), so dass es nach einer eher niveauarmen ersten Halbzeit nur 1:0 stand.

Nach Wiederanpfiff sahen die Motor-Anhänger dann endlich ein besseres Spiel Ihrer Mannschaft und kurz darauf das zweite Tor der Begegnung. Ein schön gespielter Ball von Oettel, durch die Schnittstelle nach rechts auf Liebau, hebelte die Abwehr aus. Liebau konnte unbedrängt in den Strafraum ziehen und querlegen, worauf Heinze den Ball nur noch zum 2:0 einschieben brauchte (47‘). Keine fünf Minuten später überspielten Hollstein und Oettel mit einem Doppelpass über links die gegnerische Abwehrkette. Hollstein spielte daraufhin eine flache Eingabe. Grünler ließ den Ball durch, so dass Heinze den Ball bekam und zurechtlegen konnte. Sein Abschluss landete im linken unteren Eck zur 3:0 Führung (52‘). Nach einigen Wechseln beider Teams, dauerte es eine Weile bis die Partie wieder Fahrt aufnahm. Motor drängte aber auf das nächste Tor. Einen tollen Spielzug über die rechte Seite von Schneider, Piegholdt und Liebau, konnte Letzterer zu einer Flanke verwerten. Seine halbhohe Eingabe nahm Gaschler aus vollem Lauf Volley und erhöhte zum 4:0 (67‘). Danach hatte Grünler drei dicke Chance, um weiter Etwas fürs Torverhältnis zu tun (74‘, 80‘, 82‘). Im vierten Anlauf klappte es dann endlich. Fabian Oertel presste früh auf die Verteidigung und wurde belohnt. Unbedrängt konnte er im Strafraum querlegen, wo Grünler im Zentrum zum 5:0 einschob (84‘). Zwei Minuten später spielten Piegholdt und Kotlinsky die Roschützer Hintermannschaft schwindelig. Kotlinsky kam daraufhin frei vor dem Tor zum Abschluss und knallte das Leder in die Maschen zum Endstand von 6:0 (86‘). Schiri Bonde pfiff kurz darauf die Begegnung pünktlich ab. Nach einer schwachen ersten Halbzeit der SG, fing man sich nach Wiederanpfiff und zeigte den Zuschauern das eigentliche Können, so dass der hohe Sieg grundsätzlich verdient war. Mit den gewonnen drei Punkten kletterte die Ehrenpfordt/Schulz-Elf auf den zweiten Platz in der Tabelle. In Hinblick auf das nächste Wochenende muss sich die Motor-Mannschaft dennoch deutlich verbessern, da mit dem SV Rositz ein starker Konkurrent und direkter Tabellennachbar wartet.