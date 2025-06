"Im Vordergrund soll der gemeinsame Spaß und das Fairplay stehen" Aus den Vereinen +++ Auf dem Gelände des Burger BC findet wieder das Kleinfeld-Turnier statt

Das Parkstadion des Burger BC steht am Sonnabend wieder voll und ganz im Zeichen des Kleinfeld-Fußballs. Dann geht das 5. Kleinfeld-Turnier des Kinder- und Jugendforums Burg in Kooperation mit dem BBC über die Bühne.

Wie schon in den vergangenen Jahren erfreut sich das Turnier wieder einer riesigen Resonanz. Am Mittwoch nach dem Testspiel des Burger BC gegen den 1. FC Magdeburg (0:11) fand die Auslosung statt - mit den ehemaligen FCM-Größen wie Wolfgang "Paule" Seguin und Marius Sowislo.

In acht Gruppen á vier Mannschaften geht es am Sonnabend um 10 Uhr in den sportlichen Wettkampf. Dann treten Teams aus ganz Sachsen-Anhalt und darüber hinaus mit so klangvollen Namen wie Schaumschläger United, 1. FC Raucherpause oder Sportfreunde Schimmel im WM-Modus gegeneinander an. Gegen 17:30 Uhr soll das Finale starten.