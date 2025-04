Im Vohenstraußer Sportzentrum ist das Abstiegsgespenst zu Gast

Der Druck des Gewinnenmüssens liegt klar beim Gastgeber, der FC kann dabei frei aufspielen und hofft auf die Eigendynamik eines Nachbarduells. Ein Match, in dem um jeden Zentimeter gefeilscht wird, darf erwartet werden.

"Am Montag haben wir Luhe-Markt zu Gast, ein Derby am viertletzten Spieltag. Mehr Spannung geht nicht, wo wir doch durch den letzten Sieg jetzt doch wieder bisschen hoffen können, dafür muss allerdings ein Sieg her. Die Mannschaft ist gut vorbereitet auf das Derby und wir haben noch was gut zu machen nach der Hinspielniederlage. Wir müssen das Maximum rausholen und spielerisch wieder an das Erarbeitete anknüpfen. Jetzt heißt es, an das noch Mögliche zu glauben", sagt SpVgg-Coach Eugenio Wild.

"Wir spielen das Derby in Pirk am Montag um 18.30 Uhr zu einer etwas seltsamen Zeit, hätten auch Samstag spielen können, na ja. Wir haben beide die gleichen Voraussetzungen, von demher sind wir guter Dinge. Wir gehen die Sache gelassen an, haben momentan nicht den besten Lauf und hätten und von den letzten Wochen sicherlich mehr erhofft. Jetzt geht es gegen Pirk, wo wir von vorneherein nicht unbedingt mit einem Sieg planen, aber die Ausgangslage - wir haben wenig Druck, der Gegner dafür einen sehr großen, denn er will aufsteigen und das prestigeträchtige Derby gewinnen - könnte unser Vorteil sein. Zudem passen wir uns immer wieder dem Gegner an, will heissen, dass wir gegen starke Spielpartner unsere tatsächliche Leistungsfähigkeit auf den Platz bringen. Und dann hat ein Derby eigene Gesetze, wir bringen sicherlich viele Zuschauer mit und wollen das Bestmögliche herausholen. Dass wir Außenseiter sind, ist klar, es gilt, es den Pirkern so schwer wie möglich zu machen. Wir erhoffen uns eine gute Leistung und gehen von einem bissigen Spiel aus, welches wir gewinnen wollen", so Gästespielercoach Oli Wagner.