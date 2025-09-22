– Foto: TSV Immenhausen

Im vierten Spiel in Folge sieglos Verlinkte Inhalte KOL Hof-Wolf TusPo Greben II Immenhausen

Unsere erste Mannschaft musste sich am Sonntag mit einem 2:2-Unentschieden beim TuSpo Grebenstein II zufriedengeben. Vor allem in der ersten Halbzeit tat sich die TSV schwer, kam dann aber nach der Pause besser ins Spiel und holte am Ende einen Punkt. Die Partie begann mit einem Rückschlag: Bereits in der 8. Minute musste Steven Schöps verletzt ausgewechselt werden. Gute Besserung an dieser Stelle! Und bereits davor erwischten die Gastgeber den besseren Start: Bereits in der 4. Minute traf Szecsenyi aus gut 20 Metern ins untere Eck zur frühen Führung. Auch danach blieb Grebenstein gefährlicher, während die TSV kaum ins Spiel fand. Wieder mal nach einem Ballverlust im Mittelfeld folgte ein langer Ball in den Strafraum. Torwart Enders klärte im Herauslaufen zwar den Abschluss, traf aber auch den Gegenspieler. Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Szecsenyi verwandelte sicher zum 2:0 (31.).

Wenig später meldete sich Immenhausen zurück: Nach einem Eckball kam der Ball zu Marinho da Costa, der auf Mitrovic zurücklegte. Dieser hob den Ball von der Strafraumkante über den Keeper hinweg ins Netz zum 1:2 (37.). Kurz vor der Pause musste die TSV noch einmal durchatmen, als Szecsenyi frei zum Abschluss kam, doch der zurückgeeilte Mitrovic rettete in höchster Not. Nach der Halbzeit präsentierte sich Immenhausen deutlich verbessert. Die Einwechslungen von Kastrop und Speer sorgten für neuen Schwung im Offensivspiel. Kastrop scheiterte zunächst mit einem Freistoß an Grebensteins Torwart (65.), kurz darauf verpassten er und Jenzowski per Kopf nur knapp den Ausgleich.