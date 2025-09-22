Im vierten Spiel in Folge sieglos

Unsere erste Mannschaft musste sich am Sonntag mit einem 2:2-Unentschieden beim TuSpo Grebenstein II zufriedengeben. Vor allem in der ersten Halbzeit tat sich die TSV schwer, kam dann aber nach der Pause besser ins Spiel und holte am Ende einen Punkt.
Die Partie begann mit einem Rückschlag: Bereits in der 8. Minute musste Steven Schöps verletzt ausgewechselt werden. Gute Besserung an dieser Stelle! Und bereits davor erwischten die Gastgeber den besseren Start: Bereits in der 4. Minute traf Szecsenyi aus gut 20 Metern ins untere Eck zur frühen Führung. Auch danach blieb Grebenstein gefährlicher, während die TSV kaum ins Spiel fand. Wieder mal nach einem Ballverlust im Mittelfeld folgte ein langer Ball in den Strafraum. Torwart Enders klärte im Herauslaufen zwar den Abschluss, traf aber auch den Gegenspieler. Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Szecsenyi verwandelte sicher zum 2:0 (31.).
Wenig später meldete sich Immenhausen zurück: Nach einem Eckball kam der Ball zu Marinho da Costa, der auf Mitrovic zurücklegte. Dieser hob den Ball von der Strafraumkante über den Keeper hinweg ins Netz zum 1:2 (37.). Kurz vor der Pause musste die TSV noch einmal durchatmen, als Szecsenyi frei zum Abschluss kam, doch der zurückgeeilte Mitrovic rettete in höchster Not.
Nach der Halbzeit präsentierte sich Immenhausen deutlich verbessert. Die Einwechslungen von Kastrop und Speer sorgten für neuen Schwung im Offensivspiel. Kastrop scheiterte zunächst mit einem Freistoß an Grebensteins Torwart (65.), kurz darauf verpassten er und Jenzowski per Kopf nur knapp den Ausgleich.
In der 70. Minute war es dann soweit: Jenzowski eroberte den Ball in der gegnerischen Hälfte, spielte zunächst Speer an. Dessen Zuspiel wurde zwar vom Gegner abgefangen, landete aber direkt wieder bei Jenzowski, der aus 15 Metern mit links ins lange Eck vollendete – 2:2.
Danach wäre sogar der Siegtreffer noch möglich gewesen. Jenzowski köpfte erneut über das Tor (81.), und in der Nachspielzeit spielt Speer einen starken Pass in den Strafraum auf Kastrop. Dieser legt den Ball von der linken Seite scharf in die Mitte, wo Hellwig nur um wenige Zentimeter verpasst
Am Ende blieb es beim 2:2 – vom Spielverlauf her wahrscheinlich ein gerechtes Ergebnis. Doch angesichts der Ausgangslage und der klaren Zielsetzung vor der Partie hatte man sich im TSV-Lager eigentlich mehr erhofft.
Aufstellung TSV Immenhausen: Sören Enders, Arne Habisch (65. Ivan Montero Rodriguez), Timo Bülte, Steven Schöps (8. Maurice Mündelein), David Golek, Max Busch (81. Toni Mitrovic), Bastian Jenzowski, Thomas Stern, Luca Marinho da Costa (46. Dennis Kastrop), Nils Hellwig, Toni Mitrovic (46. Oliver Speer)
Trainer: Marco Schneider
Tore:
1:0 Marcel Szecsenyi (4‘)
2:0 Marcel Szecsenyi (31‘, Foulelfmeter)
2:1 Toni Mitrovic (37‘ – Vorlage Luca Marinho da Costa)
2:2 Bastian Jenzowski (70‘ – Vorlage Oliver Speer)