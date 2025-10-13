Im Video: Zuschauerrekord und Viererpacker bei HFC-Auftritt in Kemberg

1485 Zuschauer wurden im Spielberichtsbogen protokolliert. Später korrigierte der Landesligist die Zahl der Besucher sogar nach oben auf 1870. "Wir sind Alle noch etwas benommen von den Eindrücken und brauchen wohl noch ein paar Tage, alles zu verarbeiten", resümierte der Club das Highlightspiel auf seinen Social-Media-Kanälen: "Es war ein phänomenaler Sonntag, weit mehr als nur ein Pokalspiel."

HFC-Trainer Schröder lobt die Organisation

Ein Lob bekamen die Organisatoren nicht nur von vielen Zuschauern ausgesprochen. Auch HFC-Coach Robert Schröder richtete "ein ganz großes Kompliment an die Gastgeber, die dafür gesorgt haben, dass es hier ein Fußballfest für die Beteiligten war", erklärte der 37-Jährige im Nachgang der Partie im Livestream der Mitteldeutschen Zeitung und Volksstimme.

Sportlich sorgte der Favorit früh für klare Verhältnisse. Angeführt von Viererpacker Lucas Ehrlich setzte sich der Titelverteidiger mit 8:0 durch. Die weiteren Treffer verbuchten Doppelpacker Fatlum Elezi, Fabrice Hartmann und Burim Halili. Doch das Ergebnis blieb für den gastgebenden Landesligisten eine Randnotiz. "Sportlich sind wir ausgeschieden. Als Verein und Stadt haben wir gewonnen", schrieben die Kemberger.

Landesligust richtet Dank an alle Beteiligten

Hinsichtlich der Organisation richtete der Siebtligist einen Dank "den vielen Menschen, die diesen Tag möglich gemacht haben", schrieben die Rot-Weißen: "Ob groß oder klein, ob Mitglieder oder Freunde, ob Rathaus, Feuerwehr und Polizei, ob Aktive oder Zuschauer. Der Dank geht natürlich auch an den Halleschen FC, der sich auf das Abenteuer eingelassen hat, und seine famosen Fans."

Ein Fußballfest war es am Sonntag im beschaulichen Kemberg allemal. Und womöglich wird man sich auch in mehr als 30 Jahren noch an dieses Landespokal-Achtelfinale gegen den Halleschen FC erinnern - so wie man sich bisher an das Rekordspiel gegen den VfB Leipzig erinnert hat.