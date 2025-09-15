Im VIDEO: Schwere Verletzung trübt Berlin-Liga Duell

Hier die Szene in der achten Minute beim Stande von 0:0. Türkspor spielt in rot.

Zum Berlin-Liga Duell:

Im Spitzenspiel der Berlin-Liga hat Türkspor zu Hause gegen die Spandauer Kickers verloren. In der achten Minute verletzt sich Aristotelis Dougalis schwer. Diagnose: Schlüsselbein glatt gebrochen. Der Krankenwagen wurde gerufen. Zurück zum Spiel: Lang blieb die Partie torlos, ehe Sefa Kahraman nach Notbremse in der 75. Minute vom Platz flog. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Okan Tastan zum 0:1. Bätge ahnte die Ecke, war aber machtlos. In den Schlussminuten machte Tchanawe Tunde Kris-Walick Odoubiyi Cocou per Schlenzer von der Strafraumkante den Deckel drauf. SpaKi bleibt ungeschlagen, übernimmt vorerst die Tabellenführung, während Türkspor zum zweiten Mal in Folge verliert.

Hier alle Videoszenen vom Spiel inklusive der Tore in der Videoplaylist

Alles über die Berlin-Liga hier:

