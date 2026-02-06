Im Video: Moreira, Zimmermann und Wendelen bei Mickys Talk

Schon viele Besucher hat Michael Palumbo in seiner Laufbahn als Talk-Gastgeber beheimatet, nicht immer aus dem Fußball, aber sehr oft mit Bezug zu diesem Bereich, in dem er noch immer bestens vernetzt und zu Hause ist. Diesmal begnügte er sich aber nicht mit einem einzigen Gast, er hatte gleich drei Mönchengladbacher Gäste auf einmal. Und die befassten sich bei "Mickys Talk" mit einem Thema, über das leider auch wir immer wieder berichten müssen, war doch zuletzt erst noch die Hallenstadtmeisterschaft sogar noch unterbrochen.
Wie können Vereine auf das immer größer werdende Problem der Gewalt auf den Fußballplätzen reagieren - und zwar sowohl was die Sporttreibenden selbst, als auch die Zuschauer am Spielfeldrand betrifft. Denn immer mehr, darauf weist auch Tim Stettner als Vorsitzender des Fußballkreises Mönchengladbach-Viersen hin, beginnen die Probleme nicht auf, sondern neben dem Platz.
Zu diesem gesamten Themenkomplex konnten sowohl Andreas Zimmermann (SV Lürrip) als auch Manuel Moreira (1. FC Viersen) und Timo Wendelen (1. FC Mönchengladbach) sich fundiert und aus der Erfahrung vieler Jahre im Fußball äußern. Doch es sollte auch nicht nur um dieses Thema gehen. Vielmehr wurde auch die Frage erörtert, wie die Vereine der Region mit den Erwartungen klarkommen, ist doch seit einer Weile zu bemerken, dass sich viele Klubs zunehmend schwertun, sich in Spielklassen außerhalb des Kreises zu behaupten. In der Oberliga ist der Fußballkreis gar nicht vertreten, in der Landesliga taucht aus dem Mönchengladbacher Stadtgebiet nur Victoria Mennrath auf.
Nach ein paar Teasern ist es inzwischen auch möglich, den Mitschnitt von Mickys Talk in voller Länge zu sehen. Diesen möchten wir Euch deshalb an dieser Stelle nicht vorenthalten, denn die Beteiligten nehmen wie gewohnt in der Tat kein Blatt vor den Mund. Seht als nun hier, was ihr am 18. Januar vor Ort im BIS in Mönchengladbach verpasst habt.