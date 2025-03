Im VIDEO: Max Kruse verrät sportliche Zukunft

Die Gastgeber erwischen den besseren Start: In der 25. Minute bringt Zulu Ernst Delay Sports mit seinem 15. Saisontor in Führung. Doch Al-Dersimspor lässt sich nicht lange bitten und gleicht kurz vor der Pause aus. Hakan Günaydin trifft nach Vorlage von Kerem Filiz zum 1:1 (41). Danach hat Delay Sports mehrere Chancen, die Führung noch vor der Pause wiederherzustellen – vor allem Pascal Brossmann sorgt für Gefahr, bleibt aber glücklos.

Friede und Kyeremeh entscheiden das Spiel

Nach dem Seitenwechsel bleibt Delay Sports das aktivere Team. In der 74. Minute schlägt Sidney Friede zu. Nach Vorlage von Tim Sulmer erzielt er sein 16. Saisontor und bringt Delay wieder in Führung. Al-Dersimspor hat kurz darauf die große Chance zum erneuten Ausgleich, doch Max Kruse scheitert mit einem Foulelfmeter am stark reagierenden Frederik Mittelstädt (83.).