Im Vergleich: Das sind die Einwohnerzahlen der Regionalligisten

In der aktuellen Saison der Regionalliga Südwest sind einige spannende Vereine mit größen Städten dabei. FuPa gibt hierzu die aktuelle Übersicht auf die Einwohnerzahlen der aktuellen Regionalligisten.
776.000 Einwohner - FSV Frankfurt (Frankfurt)
613.000 Einwohner - Stuttgarter Kicker (Stuttgart)
233.000 Einwohner - SC Freiburg II (Freiburg)
227.000 Einwohner - FSV Mainz 05 II & TSV Schott Mainz (Mainz)
197.000 Einwohner - KSV Hessen Kassel (Kassel)
133.000 Einwohner - Kickers Offenbach (Offenbach)
104.000 Einwohner - SV Eintracht Trier (Trier)
70.000 Einwohner - SG Barockstadt Fulda Lehnerz (Fulda)
43.200 Einwohner - FC 08 Homburg (Homburg)
41.500 Einwohner - SGV Freiberg (Freiberg)
35.500 Einwohner - TSG Balingen (Balingen)
19.000 Einwohner - TSV Steinhach Haiger (Haiger)
18.000 Einwohner - FC Bayern Alzenau (Alzenau)
16.000 Einwohner - FC-Astoria Walldorf (Walldorf)
15.400 Einwohner - SV Sandhausen (Sandhausen)
8.200 Einwohner - SG Sonnenhof Großaspach (Aspach)
4.600 Einwohner - Bahlinger SC (Bahlingen)
---
Quelle: Wikipedia
