Im Vater-Sohn-Duell: VfL Halle chancenlos beim Drittliga-Absteiger

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Es dürfte ein besonderes Duell für die Familie Shubitidze gewesen sein. Das Testspiel zwischen dem Drittliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue und dem Oberligisten VfL Halle 96 war am Mittwochabend zugleich das Trainer-Duell zwischen Vater Khvicha Shubitidze und Sohn Luca Shubitidze. Dieses fand am Ende einen klaren Sieger.

Auf dem Trainingsplatz am Erzgebirgsstadion mussten sich Hallenser unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 1:7 geschlagen geben. Dabei hielten sich die Gäste aus dem Stadion am Zoo im ersten Durchgang noch schadlos: Sie ließen dem Regionalligisten nur wenige Räume, standen defensiv kompakt. Einzig Tim Maciejewski konnte die VfL-Abwehr knacken.

Nach dem Seitenwechsel und mit allerhand frischen Spielern auf dem Rasen wurde es dann jedoch deutlicher. Stylianos Kokovas und Maxim Burghardt legten für die "Veilchen" schnell nach. Auch die Freude über den Hallenser Anschlusstreffer - Kokovas beförderte den Ball ins eigene Netz - war nur von kurzer Dauer. Stattdessen schraubten Chadi Ramadan, Finn Heidrich und Doppelpacker Quentin Fraulob das Ergebnis für den Regionalligisten im weiteren Verlauf des zweiten Durchgangs in die Höhe.