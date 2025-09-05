Die Neidensteiner (gelb-schwarz) laufen bislang noch ihrer Form hinterher. – Foto: Berthold Gebhard

Im Umbruch Kreisklasse B Sinsheim +++ Der SV "Edelweiß" Neidenstein befindet sich im Neuaufbau +++ Am Sonntag sollen gegen Eichelberg/Landshausen die ersten Zähler her Verlinkte Inhalte Kreisklasse B Neidenstein René Zimmermann

Tabellarisch geht es diese Saison nach unten. Dessen sind sie sich beim SV "Edelweiß" Neidenstein bewusst, alles andere wäre aber auch unrealistisch angesichts des Umbruchs, in dem sich die Gelb-Schwarzen befinden.

Sechs schmerzhafte Abgänge sind schlichtweg nicht zu kompensieren. Leistungsträger wie Imad Mohamed (TSV Dühren), Saraba Sarr (SG Untergimpern) sowie Torhüter Samuel Diarra (SG-SV Lobbach) haben die vergangene Runde, als es Rang drei und die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Belohnung gab, geprägt. "Leider sind unter den Abgängen aber auch noch gebürtige Neidensteiner wie Philipp Gransow, der zur SG Waibstadt gewechselt ist", sagt René Zimmermann. Der neue, alte Trainer muss aktuell mit einem dünnen Kader auskommen, da die Vielzahl an Abgängen nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ nicht aufgefangen werden konnte. An der Motivation des 36-Jährigen ändert dies nichts. Von Oktober 2022 bis zum Ende der 2022/23er Runde coachte er schon einmal seinen Heimatklub, danach trat er aufgrund des Familien-Hausbaus kürzer. Nun haben ihn die Verantwortlichen gefragt, ob er den SV wieder übernehmen möchte und nach kurzer Bedenkzeit hat er zugesagt.

Kommenden Sonntag soll nun endlich etwas Zählbares her, der Auftakt mit zwei Niederlagen vor dem vergangenen spielfreien Wochenende verlief nicht nach Plan. Dabei gab es eine 0:3-Niederlage gegen Elsenz, die laut Zimmermann, "zu hoch ausgefallen ist", und eine 0:1-Niederlage in Rohrbach/S. II, "bei der wir uns bei unserem Torhüter Simon Stern bedanken müssen, weil er etliche Großchancen zunichte gemacht hat. Unterm Strich muss ich sagen, dass die Rohrbacher spielerisch richtig gut und sogar besser als Elsenz gewesen sind." Es folgte das spielfreie Wochenende, das dem Wunden lecken galt und der Hoffnung, dass bei Kapitän Marcel Freymüller die Zeit reicht, um seine Verletzung auszukurieren. Gegen Eichelberg/Landshausen wird am Sonntag jeder Mann benötigt. Dann kommt mit dessen Trainer Steven Höhen Zimmermanns Vorgänger aus seiner ersten Amtszeit. Allzu viel Zähler versprechen die kommenden Wochen aber nicht für Neidenstein. In den anstehenden sechs Ligaspielen warten die bislang auf den Plätzen eins bis fünf rangierenden Teams.