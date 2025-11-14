Im Überblick: Die gesperrten Spieler und Trainer der Regionalliga

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest.
Rote Karte / Sportgerichtsurteil
Elias Mohamed Eddahbi Benali
Mannschaft: Bahlinger SC
Noch offene Spiele: Sperre 2. Mannschaft
Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger
Maurizio Angelos Robotta
Mannschaft: TSV Schott Mainz
Noch offene Spiele: 2
Nächster Gegner: SV Eintracht-Trier
Finn Lindner
Mannschaft: KSV Hessen Kassel
Noch offene Spiele: Sperre U19 Mannschaft
Nächster Gegner: Kickers Offenbach
Gelb / Rote Karte
Amnay Moutassime
Mannschaft: TSG Balingen Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC-Astoria Walldorf
5. Gelbe Karte
Sebastian Bernd Schmitt
Mannschaft: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FSV Frankfurt
Tino Bradara
Mannschaft: SGV Freiberg Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC Bayern Alzenau
Marco Kehl-Gomez
Mannschaft: SGV Freiberg Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC Bayern Alzenau
Diamant Lokaj
Mannschaft: SGV Freiberg Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC Bayern Alzenau
Paul Polauke
Mannschaft: SGV Freiberg Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC Bayern Alzenau
Mateo Biondic
Mannschaft: SV Eintracht-Trier
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: TSV Schott Mainz
Tobias Boche
Mannschaft: KSV Hessen Kassel
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: Kickers Offenbach
Ivo Covic
Mannschaft: TSG Balingen Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC-Astoria Walldorf
Phil Halbauer
Mannschaft: SV Sandhausen
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC 08 Homburg
10. Gelbe Karte
Keine.
Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger
Keine.
Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger
Andreas Schön
Mannschaft: FC-Astoria Walldorf
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: TSG Balingen
4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger
Keine.
