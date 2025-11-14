 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Dirk Krug dk-pixx

Im Überblick: Die gesperrten Spieler und Trainer der Regionalliga

Update: Übersicht über die offenen Sperren.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Rote Karte / Sportgerichtsurteil

Elias Mohamed Eddahbi Benali
Mannschaft: Bahlinger SC
Noch offene Spiele: Sperre 2. Mannschaft
Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger

Maurizio Angelos Robotta
Mannschaft: TSV Schott Mainz
Noch offene Spiele: 2
Nächster Gegner: SV Eintracht-Trier

Finn Lindner
Mannschaft: KSV Hessen Kassel
Noch offene Spiele: Sperre U19 Mannschaft
Nächster Gegner: Kickers Offenbach

Gelb / Rote Karte

Amnay Moutassime
Mannschaft: TSG Balingen Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC-Astoria Walldorf

5. Gelbe Karte

Sebastian Bernd Schmitt
Mannschaft: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FSV Frankfurt

Tino Bradara
Mannschaft: SGV Freiberg Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC Bayern Alzenau

Marco Kehl-Gomez
Mannschaft: SGV Freiberg Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC Bayern Alzenau

Diamant Lokaj
Mannschaft: SGV Freiberg Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC Bayern Alzenau

Paul Polauke
Mannschaft: SGV Freiberg Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC Bayern Alzenau

Mateo Biondic
Mannschaft: SV Eintracht-Trier
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: TSV Schott Mainz

Tobias Boche
Mannschaft: KSV Hessen Kassel
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: Kickers Offenbach

Ivo Covic
Mannschaft: TSG Balingen Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC-Astoria Walldorf

Phil Halbauer
Mannschaft: SV Sandhausen
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC 08 Homburg

10. Gelbe Karte

Keine.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger

Keine.

Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger

Andreas Schön
Mannschaft: FC-Astoria Walldorf
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: TSG Balingen

4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 014.11.2025, 19:00 Uhr
redAutor