Im Turbogang zum Pokalcoup

– Foto: Peter Harich

Wie ein bis in die Flügelspitzen motivierter Schwarm von Blaumeisen auf dem Junggesellinnenabschied von Piwi Kiwi waren die Regionenliga-Kickerinnen der SG Aufhausen/Nellingen aus den Katakomben geflattert gekommen. Vor einer Rekordkulisse von 590 Zuschauern im Eislinger Eichenbachstadion sicherten sie sich mit einem souveränen 3:0-Erfolg im prestigeträchtigen Pokalkracher gegen den Ligakonkurrenten 1. Göppinger Sportverein erstmalig in ihrer 75-jährigen Vereinsgeschichte den Pokalsieg.

Die Stadionuhr hatte erst ihre erste Aufwärmrunde absolviert, da sorgten die SG-Kickerinnen auch schon für das erste Highlight der Begegnung: Mit einer scharf geschlagenen Flanke von links in den Sechzehner der Rot-Schwarzen bediente Aufhausens Sofia Zachariadis ihre im Zentrum heraneilende Teamkollegin Sophie Becker, die die Kugel mit einer sehenswerten Direktabnahme auf das Gehäuse feuerte. Göppingens Keeperin Jaqueline Gackstatter entschärfte das Geschoss aus zwölf Metern jedoch mit einem Monsterreflex und lenkte das Leder mit den Fingerspitzen über den Querbalken (2.).

Vom Anpfiff weg wirbelten die Blau-Weißen mit Lichtgeschwindigkeit über das Geläuf wie ein Staubteufel durch die Savanne.

Nur 120 Sekunden später legte Aufhausens Torjägerin Becker perfekt für ihre Mannschaftskameradin Sophia Floridia quer, die das Ding humorlos aus zehn Metern und halbrechter Position in den linken Knick jagte und damit die Spielgemeinschaft mit 1:0 (4.) in Führung brachte.

In der 15. Minute schwang Aufhausens Distanzschuss-Spezialistin Floridia den Zauberstab und beförderte das Spielgerät mit einem mit viel Drall und Tempo getretenen Kunstschuss aus 20 Metern und halblinker Position in die Maschen (2:0/15.).

In der 34. Minute zog Aufhausens Wirbelwind Becker von links in den Göppinger Strafraum, tanzte sich durch den rot-schwarzen Defensivverbund wie eine Raverin durch den Techno-Club, aber ihr Schuss aus acht Metern und halblinker Position küsste nur das Außennetz.

Kurz vor dem Pausenpfiff packte Becker die Wumme aus, aber ihre Rakete aus 14 Metern und zentraler Position polierte nur den rechten Außenpfosten wie Heide das Tafelsilber bei „Bares für Rares“ (43.).

Nach dem Pausentee bliesen die Rot-Schwarzen jedoch zur Aufholjagd: Nur 180 Sekunden nach Wiederbeginn packte Göppingens Mittelfeldmotor Sara Kreher das Überbrückungskabel aus, aber ihre Starthilfe aus 18 Metern und halbrechter Position zischte am langen Pfosten vorbei wie ein eisgekühltes Selters durch den Pausenraum der Gelben Engel (48.).

In der 59. Minute schwang Göppingens Goalgetterin Laura Schnabel den Latthammer und zimmerte die Kugel mit einem Distanzkracher aus 20 Metern und halbrechter Position ans Gebälk, so dass Dinos Dachstuhl im Saurierkreisel nur so wackelte.

In der 75. Minute ließ Aufhausens Daniela Brüstle im rechten Mittelfeld die Funken sprühen, flitzte über den Außenflügel, zog in die Box, aber ihr Schüsschen aus zwölf Metern und halbrechter Position verhungerte auf dem Weg ins Göppinger Gehäuse wie eine Weinbergschnecke bei der Überquerung der Geislinger Steige.

In der 83. Minute drang GSV-Kickerin Schnabel von halbrechts in den Hoheitsbereich der Spielgemeinschaft ein, vernaschte die blau-weiße Hintermannschaft mit einer Finte, aber Aufhausens Torfrau Sina Mayer stibitzte der 28-Jährigen die Kugel vom Schlappen wie eine diebische Elster den Goldring aus dem Schmuckkästchen der Schwiegermutter.

Nur vier Zeigerumdrehungen später ließ es Aufhausens Zachariadis krachen, aber ihre Wuchtbrumme aus 17 Metern und halblinker Position klatschte nur ans Gebälk (87.).

Mit einem Weltklasse-Reflex entschärfte Göppingens Torhüterin Gackstatter Zachariadis‘ Geschoss aus zwölf Metern und halblinker Position, ließ aber klatschen und spielte die Kugel ihrer Kontrahentin Clara Badowsky unfreiwillig in die Beine, die die Murmel aus fünf Metern im langen Eck versenkte und damit den 3:0-Endstand (90.+3) markierte.





