Hier erzielt Konstantin Steinmaßl sein Traumtor. – Foto: Martin Alberer

„Im Training schon öfter gemacht": Kommt das neue Tor des Monats aus Schwabing? Nächstes Last-Minute Tor des Kapitäns

Der FC Schwabing feierte gegen den ESV Freilassing einen Punktgewinn in letzter Sekunde. Man of the Match war dabei Kapitän Konstantin Steinmaßl.

Schwabing – Mit einem Treffer der Marke „Tor des Monats“ sicherte Schwabing-Kapitän Konstantin Steinmaßl seiner Mannschaft einen Punkt im Landesliga-Spiel gegen den ESV Freilassing. Beim Stand von 1:2 in der Nachspielzeit schlug ein Schwabinger einen Freistoß aus der eigenen Hälfte in den gegnerischen Strafraum. Dort verlängerte der aufgerückte Torwart Julian Disterer den Ball per Kopf. Steinmaßl stand goldrichtig und haute den Ball per Seitfallzieher in die lange Ecke. Fr., 01.08.2025, 18:30 Uhr FC Schwabing 56 FC Schwabing ESV Freilassing Freilassing 2 2

Die Freude über den Treffer war danach grenzenlos. Auch Schwabing-Trainer Steven Zepeda zeigte sich begeistert: „Dass der Ausgleich am Ende durch einen Kopfballassist von unserem Torhüter auf unseren Innenverteidiger entsteht, der den Ball dann per Seitfallzieher in den Winkel haut und das in der 94. Minuten, ist einfach geil.“ Steinmaßl war auch schon gegen Unterföhring Matchwinner

„Im Training habe ich so einen schon öfter gemacht“, sagte der Torschütze im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Dabei ist der 27-Jährige „Wiederholungstäter“. Schon im Spiel gegen den FC Unterföhring war Steinmaßl der Retter in der Not. Dort traf der Verteidiger ebenfalls in der Nachspielzeit und sorgte für den 4:3-Siegtreffer. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bayerischer Fußball-Verband (@bfvonline) Für einen Verteidiger bringt der Kapitän einiges an Torgefahr mit. „Das ist bei mir so ein bisschen der Ketchup-Flaschen-Effekt. Erst treffe ich ewig lang nichts, und dann gleich mehrere Spiele in Folge“, meint Steinmaßl. Doch woher kommen die starken Comeback-Qualitäten des FC Schwabing? „Trainieren kann man das nicht“, sagt der Kapitän. „Der Mannschaftszusammenhalt ist einfach ausgezeichnet. Die Hauptsache ist, dass wir immer dran bleiben und uns nicht selber zerfleischen, wenn wir mal in Rückstand geraten.“ Keine Angst vor Grünwald: „Sind immer für Punkte gut“ Auf diese Tugenden wird es für den FC Schwabing auch im nächsten Ligaspiel gegen den TSV Grünwald ankommen. Steinmaßl schätzt die Gegner folgendermaßen ein: „Als Absteiger aus der Bayernliga haben sie natürlich ordentlich Qualität. Aber wir haben auch letztes Jahr gezeigt, dass wir gegen Top-Mannschaften immer für Punkte gut sind.“ Insgesamt ist der 27-Jährige zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf: „Wir sind besser gestartet als in der letzten Saison. Darauf können wir aufbauen.“ Als Saisonziel gibt Steinmaßl eine ruhige Saison aus: „Das Ziel ist es, nicht unten reinzurutschen.“ Um dieses Ziel zu erreichen, wären weitere Last-Minute-Traumtore des Kapitäns förderlich. (ng)