Im Torrausch ins ruhige Fahrwasser: SC Baldham-Vaterstetten atmet durch

Vaterstetten – Der SC Baldham-Vaterstetten hat seine Negativserie in der Fußball-Kreisliga 3 (München) durchbrochen. Nach vier sieglosen Partien in Serie gelang der Mannschaft von SCBV-Übungsleiter Gediminas Sugzda ein rauschender Heimerfolg. Der SCBV siegte gegen den SV Zamdorf München nämlich mit 6:3 (3:1) Toren.

Baldhamer Fußballer verschaffen sich in der Kreisliga-Tabelle ein Punkte-Polster

Kurz geschüttelt, dann stellte Nelson Rook (55.) den alten Zwei-Tore-Abstand für den SCBV wieder her, ehe der SV Zamdorf sehenswert per Seitfallzieher von Dominik Jost zurückschlug (72.). Dominik Römer (75, Elfmeter) und Vasilios Mavrofillidis (82.) verhinderten mit ihren Treffern in der Folgezeit, dass der SCBV in der Schlussphase doch nochmal um den Ertrag zittern musste.

Durch den 6:3-Heimsieg verschafften sich die Baldhamer Fußballer in der Kreisliga-Tabelle ein Polster von fünf Zählern auf den direkten Konkurrenten und ersten Relegationsplatz.