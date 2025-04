Im Tor die Mutter, im Sturm die Tochter

Beim TSV Neukirch gibt es etwas Außergewöhnliches: Susanne und Tamara Reger spielen gemeinsam in einer Frauenmannschaft – Mutter im Tor, Tochter im Sturm. Ein Generationen-Duo, das nicht nur sportlich, sondern auch emotional eng verbunden ist. Seit der Saison 2019/2020 stehen sie Seite an Seite auf dem Platz. Für beide ist dieses Zusammenspiel ein Geschenk, das weit über Tore und Paraden hinausgeht. In der Frauen-Kreisliga A Bodensee verkörpern sie das, was Fußball im Kern ausmacht: Leidenschaft, Zusammenhalt und Familie.

Tamara Reger ist 22 Jahre alt. Ihre Fußballkarriere begann früh: „Ich spiele seit der F-Jugend, aber mit einer Pause zwischen der C-Jugend und den Damen“, berichtet sie. Seit der Saison 2019/2020 ist sie nun Teil der Damenmannschaft und spielt gemeinsam mit ihrer Mutter.

Dass es einmal so weit kommen würde, war für sie immer klar: „Es war von Anfang an klar, dass wir später zusammen in einer Mannschaft spielen werden, sobald ich alt genug bin, um bei den Neukircher Damen mitspielen zu dürfen.“

An das erste gemeinsame Spiel erinnert sie sich nur vage: „Ich mein, es war ein Testspiel gegen den FC Scheidegg. Aber was mir in Erinnerung geblieben ist, ist der Satz „Kind, Renn!“ der immer von meiner Mama kommt, wenn ich am Ball bin.“

Dialog auf Augenhöhe

Das Zusammenspiel zwischen Mutter und Tochter geht über das Spielfeld hinaus. „Wir reden nach dem Spiel oft darüber, was man besser machen hätte können“, sagt Susanne. Diese Gespräche sind Teil ihrer Routine geworden. Trotz der Rollenverteilung als Torhüterin und Stürmerin funktioniert das Zusammenspiel reibungslos.

Schwierigkeiten im sportlichen Alltag? Fehlanzeige. „Nein, es gibt keine“, antwortet Susanne auf die Frage, ob es Herausforderungen gibt, wenn Mutter und Tochter zusammen in einer Mannschaft sind.

Für Tamara gibt es nur einen Moment, der ihr zu schaffen macht: „Wenn Mama im Tor sich verletzt, dann herrscht immer kurze Anspannung, bis sie wieder steht. Das kann ich gar nicht sehen, wenn Mama kurz liegt.“

Emotionale Bindung auf dem Platz

Für Tamara ist ihre Mutter nicht nur Mitspielerin, sondern Vorbild: „Mein größtes Vorbild ist meine Mama, da sie einfach schon so viele Jahre beim TSV Neukirch spielt und nie den Kopf hängen lässt, egal wie der Spielstand ist.“

Doch auch ein bekannter Profi hat es ihr angetan: „Es gibt auch einen Spieler, der mein Vorbild ist, seitdem ich angefangen habe, Fußball zu spielen, und zwar Thomas Müller.“

Die Verbindung zwischen Mutter und Tochter ist mehr als sportlich: „Mir gefällt einfach alles daran. Es ist einfach etwas sehr Besonderes, dass Mama und ich in der selben Mannschaft spielen. Und ohne Mama würde ich manchmal nur die Hälfte an Kicksachen einpacken“, sagt Tamara mit einem Augenzwinkern.

TSV Neukirch als familiärer Mittelpunkt

Der TSV Neukirch ist für beide mehr als ein Verein. „Mir bedeutet es viel, da die Mannschaft einen super Zusammenhalt hat während des Spiels und auch neben dem Platz“, sagt Tamara. „Es ist einfach ein schönes Gefühl, am Sonntagmorgen mit Mama zum Treffpunkt zu gehen.“

Auch für Susanne ist der TSV ein besonderer Ort: „Es macht richtig viel Spaß, mit ihr gemeinsam auf dem Platz zu stehen.“ Das familiäre Gefüge des Vereins stärkt die besondere Verbindung zwischen Mutter und Tochter zusätzlich.

Gemeinsame Zukunft

Trotz ihres Alters plant Susanne, auch in der kommenden Saison weiterzuspielen. „Dass sie so weitermacht und dass ich sie sehr lieb hab und stolz auf sie bin“, sagt sie über ihre Tochter.

Auch Tamara blickt voller Vorfreude nach vorne: „Zusammen Spaß haben auf dem Spielfeld und hoffentlich viele Erfolge zusammen feiern“, formuliert sie ihr Ziel.

Sportlicher Rahmen

In der Frauen-Kreisliga A Bodensee belegt der TSV Neukirch aktuell Platz vier. Mit 22 Punkten aus 15 Spielen liegt die Mannschaft im Mittelfeld. Der SV Arnach dominiert die Liga mit 48 Punkten aus 16 Spielen, während Neukirch punktgleich mit der SG TSV Berg/TSB Ravensburg ist.

Trotz der sportlichen Konkurrenz ist für Susanne und Tamara klar: Das gemeinsame Spiel, das familiäre Umfeld und die besonderen Momente auf und neben dem Platz stehen im Vordergrund.

„Jedes Spiel bleibt ein Stück weit in Erinnerung“, sagt Tamara. Und fügt damit dem TSV Neukirch ein weiteres Kapitel hinzu – geschrieben von Mutter und Tochter.