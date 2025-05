Im Topspiel gegen Genc Osman: Katernberg will Relegationsplatz sichern

Am 30. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 kommt es in Duisburg zum Topduell zwischen Aufstiegsanwärter DJK Sportfreunde Katernberg und Verfolger SV Genc Osman Duisburg. Im Falle eines Auswärtssieges der Sportfreunde könnten diese von dem Duisburger-Konkurrenten nicht mehr eingeholt werden und hätten folglich den zweiten Tabellenplatz sicher, was gleichzeitig die sichere Teilnahme an der Landesliga-Relegation bedeuten würde. Auch im Tabellenkeller kommt es derweil zu einem spannenden Aufeinandertreffen, wenn Aufsteiger VfB Frohnhausen bereits am Samstag bei Tabellennachbar 1. FC Styrum gastiert. Nach dem Rückzug des FC Taxi Duisburg steht neben dem Tabellenschlusslicht auch der FSV Duisburg bereits vor Beginn des 30. Spieltags als sicherer Absteiger fest.