Im Topspiel Dalum weg gefegt

Was für ein Spiel unserer A1! Angeführt von einer lautstarken ASV-Fanszene, bestehend aus I. und II. Herrenmannschaft, überrollt die Wichmann-Elf im Spitzenspiel die bis dato zweitplatzierte JSG Groß-Hesepe/Dalum mit 4:0. Der Sieg geht auch in der Höhe absolut in Ordnung und ist umso höher zu bewerten, wenn man bedenkt, dass gleich sieben Spieler krankheits- oder verletzungsbedingt ausfallen. Dank des siebten Dreiers hintereinander lauert die A1 weiterhin nur drei Punkte und ein Spiel hinter Tabellenführer Meppen/Emslage - eine grandiose Zwischenbilanz nach zehn Partien!