Im Topduell empfängt die SG Eintracht Peitz den TSV Schlieben

Die Landesklasse Süd geht mit dem 6. Spieltag in eine richtungsweisende Phase. Gleich drei Teams – SG Sielow, SG Groß Gaglow und TSV 1878 Schlieben – stehen mit 13 Punkten punktgleich an der Tabellenspitze. Mit nur einem Zähler weniger lauert SG Eintracht Peitz, während auch der VfB Herzberg noch ungeschlagen ist. Das sorgt im oberen Drittel für enorme Spannung. Am Tabellenende kämpfen die SG Burg und Germania Peickwitz weiter um den ersten Saisonsieg. Der Spieltag bringt daher eine Mischung aus Topduellen um die Meisterschaftsambitionen und Kellerduellen, die von großer Bedeutung für den weiteren Saisonverlauf sind.

Die SG Sielow hat mit vier Siegen und einem Remis eine starke Bilanz. Mit 23:3 Toren stellt sie die stärkste Defensive und zugleich eine brandgefährliche Offensive. Beim 1:1 in Schlieben rettete Luca Schulz in der vierten Minute der Nachspielzeit das Unentschieden und sicherte so die Tabellenführung. Nun empfangen die Sielower den FSV Rot-Weiß Luckau, der zuletzt beim 4:3-Spektakel gegen Burg sowohl seine Offensivkraft als auch seine Anfälligkeit zeigte. Benjamin Borchert erzielte alle vier Treffer, dazu kam die Gelb-Rote Karte gegen Toni Eckardt. Für Sielow geht es darum, die weiße Weste zu wahren, während Luckau den Auftrieb seiner Torserie mitnehmen will. ---

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 Kolkwitz FC Bad Liebenwerda Liebenwerda 15:00 PUSH

Der Kolkwitzer SV steht nach dem 3:2-Auswärtssieg in Peickwitz auf Platz sechs, nur drei Punkte hinter der Tabellenspitze. Eric Scheffler, Martin Hahn und Hannes Kaiser machten die Treffer und zeigten, wie variabel Kolkwitz in der Offensive agieren kann. Auf der anderen Seite reist der FC Bad Liebenwerda mit einer Niederlage im Gepäck an: Gegen Groß Gaglow gab es zuhause ein 0:2. Mit vier Punkten aus fünf Spielen rangiert Bad Liebenwerda auf Platz 13. Trainer Alexander Engelmann fordert von seiner Elf mehr Kompaktheit in der Abwehr, um in Kolkwitz nicht den nächsten Rückschlag zu kassieren. ---

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr SV Lausitz Forst SV Forst SG Friedersdorf Friedersdorf 15:00 PUSH

Mit einem 5:1-Auswärtssieg beim SC Spremberg meldete sich der SV Lausitz Forst eindrucksvoll zurück. Bereits nach 16 Minuten hatte Dominik Patsch mit einem Doppelpack den Grundstein gelegt. Danach bauten Robin Otto, Lukas Scholz und Jerrit Kunstmann den Vorsprung aus. Dieser Sieg war ein deutliches Signal, dass Forst nach zuvor eher schwachem Saisonstart wieder in Fahrt kommen kann. Die SG Friedersdorf hat nach fünf Spielen erst vier Punkte auf dem Konto. Beim 1:1 gegen Herzberg erkämpfte man immerhin ein Remis, Mark Zasiadvovk rettete spät einen Zähler. Gegen die formstarken Forster muss Friedersdorf aber über 90 Minuten voll konzentriert sein, um zu bestehen. ---

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr VfB Herzberg 68 VfB Herzberg SV Großräschen Großräschen 15:00 live PUSH

Herzberg ist die bislang ungeschlagen. Mit drei Siegen und zwei Remis ist das Team von Trainer Heiko Zarnetzki in Schlagdistanz zur Spitze. Beim 1:1 in Friedersdorf traf Luis Medelnik in der 70. Minute zur Führung, musste aber am Ende doch noch den Ausgleich hinnehmen. Nun wartet mit Großräschen ein Gegner, der sich zuletzt stabilisiert hat. Der SVG gewann zuhause gegen Peitz mit 1:0 durch den Treffer von Marcio Stroech und verbesserte seine Bilanz auf zwei Siege. In diesem Duell treffen zwei Teams aufeinander, die vor allem über ihre kompakte Defensive kommen und wenig zulassen – Spannung ist also garantiert. ---

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr SG Eintracht Peitz SG Peitz TSV 1878 Schlieben Schlieben 15:00 PUSH

Für Eintracht Peitz war die 0:1-Niederlage in Großräschen ein Rückschlag. Dennoch steht die Mannschaft von Trainer Sven Erik Schwella mit zwölf Punkten gut da und ist unmittelbarer Verfolger der Spitzengruppe. Der TSV Schlieben blieb auch im fünften Saisonspiel ungeschlagen. Beim 1:1 gegen Spitzenreiter Sielow brachte Robert Dehne sein Team in der 65. Minute in Führung, ehe man in der Nachspielzeit den bitteren Ausgleich kassierte. Beide Teams liegen nur einen Punkt auseinander, was diesem direkten Duell zusätzliche Brisanz verleiht. Der Sieger bleibt dicht dran am Spitzenplatz, der Verlierer muss sich hinten anstellen. ---

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr SG Burg SG Burg SV Motor Saspow Motor Saspow 15:00 PUSH

Die SG Burg steht nach fünf Niederlagen mit 6:29 Toren auf dem letzten Platz, zumal es noch vier Punkte Abzug gibt. Auch beim 3:4 in Luckau reichte die offensive Steigerung mit Toren von Paul Schötzigk, Thomas Bubner und Martin Strzelczyk nicht. Trainer Frank Gollasch braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um das Team moralisch im Rennen zu halten. Der SV Motor Saspow feierte dagegen einen deutlichen 4:1-Sieg über den Spremberger SV. Marc Fingas traf doppelt, Jeremy Soydt und Ole Jannes Knuth machten den Heimsieg perfekt. Mit diesem Erfolg kletterte Saspow auf vier Punkte und hat die Chance, sich mit einem Auswärtserfolg weiter zu stabilisieren. ---

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr Spremberger SV 1862 Spremberg SV Germania Peickwitz Peickwitz 15:00 PUSH

Der Spremberger SV trifft auf Germania Peickwitz. Die Gastgeber gingen in Saspow zwar durch Niklas Dorbritz in Führung, mussten sich am Ende aber klar mit 1:4 geschlagen geben. Damit steckt das Team von Trainer Björn Kantor mit sieben Punkten im unteren Mittelfeld fest. Noch schlimmer steht es um Peickwitz: Die Mannschaft von Trainer Tobias Senf hat nach fünf Spielen nur einen Zähler. Beim 2:3 gegen Kolkwitz trafen Jonas Domin und Samy Dankhoff, doch erneut reichte es nicht für etwas Zählbares. Für beide gilt: Eine Niederlage würde die Situation deutlich verschärfen. ---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SG Groß Gaglow Groß Gaglow SC Spremberg 1896 SC Spremberg 15:00 PUSH