Im Top-Spiel durchgesetzt: TuS Holzkirchen siegt beim FC Aschheim

Der TuS Holzkirchen hat den FC Aschheim besiegt. – Foto: Sven Leifer

Dabei musste der TuS-Coach seine Elf auf zahlreichen Positionen verändern. Bereits im Vorfeld meldeten sich Anton Deibele (beruflich verhindert), Maximilian Avril (Rückenprobleme) und Maximilian Freundl (Kahnbeinbruch) ab. Bei Letzterem droht sogar das vorzeitige Saisonaus. Überdies nahmen Tobias Bebber und Elias Schnier erst einmal auf der Bank Platz. Dafür rückten Lukas Krepek und Alexander Zetterer wieder in die Innenverteidigung. Bastian Eckl, Stefan Hofinger und Gilbert Diep liefen ebenfalls von Beginn an auf.

Vor der Partie am Freitagabend hatte der FC Aschheim in der Bezirksliga Ost genau eine Saisonniederlage einstecken müssen. Das war im September 2025 beim 0:2 gegen den TuS Holzkirchen. Jetzt ist klar: Im Rückspiel kassierten die Aschheimer erneut eine Pleite – und damit die erst zweite Niederlage der Spielzeit. Mit 3:1 setzten sich die Holzkirchner beim Tabellenzweiten durch. „Ich ziehe den Hut vor den Jungs“, lobt TuS-Trainer Orhan Akkurt den Überraschungscoup. „Es ist schon sehr nahe daran, wie ich spielen lassen möchte.“

Das hinderte die Grün-Weißen allerdings keineswegs daran, in Aschheim vom Start weg überaus mutig und druckvoll zu agieren. „Man hat gemerkt, dass bei uns der Fokus voll da war“, findet Akkurt. „Wir haben die wuchtige Qualität von Aschheim gut in Schach halten können.“ Namentlich das Starensemble um die beiden Ex-Bayern-Profis Diego Contento und Mehmet Ekici sowie den Führenden der Torschützenliste, Antonio Saponaro. Akkurt: „Ich denke, dass wir für sie sehr unangenehm waren.“

Diep trifft für den TuS Holzkirchen zur Führung

Erste Torannäherungen ließen zunächst auf sich warten. Einen ersten Warnschuss auf das FCA-Gehäuse gab Fabio Sabbagh ab, doch ernste Gefahr blieb aus. Das änderte sich kurz vor dem Halbzeitpfiff. Andreas Bauer brach rechts durch und flankte nach innen auf Diep. Der TuS-Mittelstürmer drückte den Ball Sekundenbruchteile später mit der Brust zur nicht unverdienten 1:0-Führung für den TuS aus kurzer Distanz über die Linie. Akkurt über Diep: „Er tut uns einfach gut, weil er mit seiner körperlichen Präsenz vorne ein ständiger Unruheherd ist.“

Das bewies der Rückkehrer auch 20 Minuten vor dem Ende. Zunächst erkämpfte sich Diep stark den Ball und bediente den eingewechselten Tobias Bebber. Dessen Zuspiel erreichte Andreas Bauer, der aus spitzem Winkel das viel umjubelte 2:0 für den TuS markierte. Und auch beim dritten TuS-Tor war Diep maßgeblich beteiligt. Nach einem Foul im Strafraum an Elias Schnier verwandelte Diep vom Elfmeterpunkt zum 3:0 – die Vorentscheidung. Der sehenswerte Anschlusstreffer von Aschheims Saponaro zwei Minuten vor dem Ende brachte den TuS-Sieg nicht mehr in Gefahr.

„Es macht aktuell total Spaß. Jeder der reinkommt, gibt 100 Prozent“, freut sich TuS-Kapitän Krepek. „Es tut mir schon weh, dass wir in der Hinrunde viele Punkte aufgrund von Kleinigkeiten liegen gelassen haben“, ergänzt Akkurt. „Wir wollen uns jetzt kontinuierlich weiterentwickeln.“ Der Rückstand auf den Zweiten aus Aschheim beträgt immer noch elf Punkte.