Im Ticker: Viertel- und Halbfinalauslosung im Niederrheinpokal

Nur noch ein erlesener Kreis aus neun Kandidaten verbleibt im Wettstreit um den Titel des Niederrheinpokals und dem gleichbedeutenden Ticket für den DFB-Pokal. Am Donnerstag (23. Oktober, 13 Uhr) lost der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) für die übrigen Teams das Viertel- und Halbfinale aus. Verantwortlich für die Auslosung ist Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses (VFA). Da die Achtelfinal-Partie zwischen dem VfB Homberg und RW Oberhausen noch aussteht, wird zudem ein Doppellos gezogen.
1. Runde: 10. August 2025 (Ohne Dritt- und Regionalligisten)
1. Runde: 19. & 20. August 2025 für Dritt- und Regionalligisten
2. Runde: 9. & 10. September 2025
Achtelfinale: 14. & 15. Oktober 2025
Viertelfinale: 18. & 19. November 2025
Halbfinale: 24. & 25. März 2025
Finale am Finaltag der Amateure: 23. Mai 2026
2025: Rot-Weiss Essen
2024: Rot-Weiss Essen
2023: Rot-Weiss Essen
2022: SV Straelen
2021: Wuppertaler SV
2020: Rot-Weiss Essen
2019: KFC Uerdingen
2018: Rot-Weiß Oberhausen
2017: MSV Duisburg
2016: Rot-Weiss Essen
2015: Rot-Weiss Essen
2014: MSV Duisburg
2013: Sportfreunde Baumberg
2012: Rot-Weiss Essen
2011: Rot-Weiss Essen
2010: ETB Schwarz-Weiß Essen
2009: VfB Speldorf
2008: Rot-Weiss Essen
2007: Wuppertaler SV
2006: SSVg Velbert
2005: Wuppertaler SV
2004: Rot-Weiss Essen
2003: SSVg Velbert
2002: Rot-Weiss Essen
2001: KFC Uerdingen
2000: Wuppertaler SV
1999: Wuppertaler SV
1998: Rot-Weiß Oberhausen
1997: Borussia Mönchengladbach Amateure
1996: Rot-Weiß Oberhausen
1995: Rot-Weiss Essen
1994: FC Remscheid
1993: kein Endspiel ausgetragen
1992: kein Endspiel ausgetragen
1991: FC Remscheid
1990: kein Endspiel ausgetragen
1989: MSV Duisburg
1988: kein Endspiel ausgetragen
1987: ETB Schwarz-Weiß Essen
1986: Viktoria Goch
1985: Wuppertaler SV
1984: kein Endspiel ausgetragen
1983: 1. FC Bocholt
1982: Bayer Uerdingen Amateure
1981: Wuppertaler SV