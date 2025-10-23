Im Ticker: Viertel- und Halbfinalauslosung im Niederrheinpokal

Niederrheinpokal-Termine 2025/26

1. Runde: 10. August 2025 (Ohne Dritt- und Regionalligisten)

1. Runde: 19. & 20. August 2025 für Dritt- und Regionalligisten

2. Runde: 9. & 10. September 2025

Achtelfinale: 14. & 15. Oktober 2025

Viertelfinale: 18. & 19. November 2025

Halbfinale: 24. & 25. März 2025

Finale am Finaltag der Amateure: 23. Mai 2026

Alle Niederrheinpokalsieger der Herren auf einen Blick

2025: Rot-Weiss Essen

2024: Rot-Weiss Essen

2023: Rot-Weiss Essen

2022: SV Straelen

2021: Wuppertaler SV



2020: Rot-Weiss Essen

2019: KFC Uerdingen

2018: Rot-Weiß Oberhausen

2017: MSV Duisburg

2016: Rot-Weiss Essen

2015: Rot-Weiss Essen

2014: MSV Duisburg

2013: Sportfreunde Baumberg

2012: Rot-Weiss Essen

2011: Rot-Weiss Essen



2010: ETB Schwarz-Weiß Essen

2009: VfB Speldorf

2008: Rot-Weiss Essen

2007: Wuppertaler SV

2006: SSVg Velbert

2005: Wuppertaler SV

2004: Rot-Weiss Essen

2003: SSVg Velbert

2002: Rot-Weiss Essen

2001: KFC Uerdingen



2000: Wuppertaler SV

1999: Wuppertaler SV

1998: Rot-Weiß Oberhausen

1997: Borussia Mönchengladbach Amateure

1996: Rot-Weiß Oberhausen

1995: Rot-Weiss Essen

1994: FC Remscheid

1993: kein Endspiel ausgetragen

1992: kein Endspiel ausgetragen

1991: FC Remscheid



1990: kein Endspiel ausgetragen

1989: MSV Duisburg

1988: kein Endspiel ausgetragen

1987: ETB Schwarz-Weiß Essen

1986: Viktoria Goch

1985: Wuppertaler SV

1984: kein Endspiel ausgetragen

1983: 1. FC Bocholt

1982: Bayer Uerdingen Amateure

1981: Wuppertaler SV