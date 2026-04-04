Im Ticker: Finale im REWOVE-Kreispokal Mönchengladbach-Viersen

Die Sportfreunde Neuwerk haben ihr "Finale dahoam". – Foto: Sascha Köppen

Der REWOVE-Kreispokal Mönchengladbach-Viersen erlebt am Ostersamstag seinen Finaltag, erstmals auf der Anlage der Sportfreunde Neuwerk am Gathersweg. Wir sind heute vor Ort für Euch dabei, übertragen Euch das Finale live und berichten natürlich auch von den beiden übrigen Partien: dem Finale der Frauen und der Ü32-Männer.

Denn auf der Anlage am Gathersweg wird am Ostersamstag erstmals der Kreispokal-Finaltag Mönchengladbach-Viersen ausgetragen, mit dem absoluten Höhepunkt um 18.30 Uhr, wenn es zum Endspiel der Männer zwischen dem Bezirksliga-Zweiten Sportfreunde Neuwerk und A-Liga-Spitzenreiter Rheydter SV kommt. Zwei absolute Traditionsvereine messen sich dann, und wir freuen uns, Euch jetzt schon einmal verraten zu können, dass wir die Partie am Samstag auch mit Liveticker, Livestream auf unserem YouTube-Kanal von FuPa Niederrhein, FuPa.tv und anschließender Berichterstattung ausgiebig begleiten werden. Den Stream findet ihr hier gleich unterhalb dieses Absatzes.

Schon vor einigen Jahren haben wir Euch über 40 Ausgaben des FuPa-Video-Talks präsentiert, in dem wir mit zahlreichen Gästen über aktuelle Themen aus der großen Welt des Amateurfußballs gesprochen haben. Passierte das in der Regel als Video-Schalte, so wollen wir das Ganze für Euch nun noch einmal aufleben lassen, werden dabei aber zumindest gelegentlich auch vor Ort sein. So war es auch bei der Rückkehr des Talk-Formats, wir waren nämlich zu Gast bei den Sportfreunden Neuwerk.

Das Programm hält aber noch mehr als das Finale für Euch bereit. Eigentlich sollten schon um 12 Uhr die Red Stars zum Duell um Platz 3 bei den Ü32-Herren gegen die SpVg Odenkirchen spielen, sie treten zu diesem Duell allerdings nicht an. So startet das Programm um 14 Uhr mit dem Ü32-Finale zwischen Rot-Weiß Venn und dem ASV Süchteln. Um 16 Uhr geht es dann mit dem Frauen-Endspiel zwischen den Sportfreunden Neersbroich und dem FV Mönchengladbach weiter, ehe es dann zum Endspiel der Männer kommt. Das kleine Finale der Männer war ebenfalls bereits aus dem Programm gefallen, weil der SV Lürrip sein Team aus dem Spielbetrieb zurückgezogen hatte. Und nach dem Finale gibt es in Neuwerk noch die große Players Party.

Das Finale haben wir zum Anlass genommen, um Euch mit einem Talk mit den beiden Trainern der Finalpartie auf dieses Ereignis einzustimmen, bei dem sich ein Besuch vor Ort übrigens besonders lohnt, steht doch im Anschluss an die insgesamt vier Partien des Tages auch noch eine große Players Party auf dem Programm, was sich doch im Osterplan sicherlich ganz gut machen würde. Die Neuwerker haben wirklich alles getan, um den Finaltag für alle zu einem Erlebnis werden zu lassen.