Im Tabellenkeller wird es eng

In der Fußball-Kreisliga A Heinsberg steht der letzte Spieltag vor der Winterpause an.

Der Abstiegskampf in der A-Liga hat sich inzwischen deutlich ausgeweitet. Vor zwei Wochen waren noch vier Mannschaften mit jeweils sechs Punkten abgeschlagen, doch inzwischen haben sich der SV Scherpenseel-Grotenrath und Geilenkirchen durch jeweils zwei Siege in Folge wieder ans Mittelfeld herangearbeitet. So sind nun wieder deutlich mehr Mannschaften in Reichweite.

Alles unter Kontrolle

Der Tabellensechste Millich hat aktuell nur sechs Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang, auf dem im Moment die Mannschaft des Scherpenseel-Grotenrath steht. Das Team will die Ausgangsposition nun mit einem Sieg im letzten Heimspiel noch weiter verbessern. Der Gegner im abschließenden Spiel des Jahres ist mit dem SV Viktoria RW Waldenrath/Straeten ein direkter Konkurrent, der auch mit einem Erfolgserlebnis in das Spiel geht. Gegen den Tabellenvorletzten Karken konnte Waldenrath/Straeten souverän mit 4:0 gewinnen. Dabei hatte die Mannschaft von Trainer Michel Nöthlichs von Beginn an alles unter Kontrolle. Nöthlichs hob vor allem die Coolness seiner Mannschaft hervor, die sich auch vom zwischenzeitlichen Foulelfmeter für Karken nicht aus der Ruhe bringen ließ und weiter ihren Stiefel herunterspielte und am Ende einen klaren Sieg feierte.

Ein großes Problem für Waldenrath/Straeten ist aktuell die Personalsituation. So hat man in den vorigen Spielen häufig eine sehr dünne Bank, was dazu führt, dass man im Laufe des Spiels kaum noch nachlegen an. Von daher ist man schon froh, dass die Winterpause naht und man sich regenerieren kann. Doch einmal muss man noch alles reinlegen, um den aktuellen Vierpunktevorsprung vor Scherpenseel-Grotenrath zumindest zu verteidigen. Insgesamt hat man deutlich mehr Erfahrung und sollte über genügend Qualitäten verfügen, um zumindest einen Zähler zu holen.

In der Liga angekommen

Doch Scherpenseel-Grotenrath konnte zuletzt zwei Kellerduelle jeweils auswärts gewinnen und geht mit viel Selbstvertrauen in die letzte Partie. Trainer Björn Hilberath sieht seine Mannschaft inzwischen in der A-Liga angekommen. Man hatte einige Startschwierigkeiten in der Saison, ist aber inzwischen gut angekommen und hat sich auch für die Rückrunde schon einiges vorgenommen. Vor allem die Offensive läuft inzwischen deutlich runder und so rechnet man sich einiges aus. Viel wird davon abhängen, dass die Defensive gut auftritt, dann kann Scherpenseel-Grotenrath durchaus die drei Punkte zu Hause behalten.

Die Partien des Wochenendes: Dynamo Erkelenz - Golkrath (Fr., 20.00), Rurich - Oberbruch (Sa., 14.30), Scherpenseel-Grotenrath - Waldenrath/Straeten, Karken - Selfkant, Geilenkirchen - Schafhausen II, Breberen - Brachelen, Dremmen - Würm-Lindern, VfR Übach-Palenberg - Millich (alle So., 14.30)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de