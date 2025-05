Im Tabellenkeller brennt noch Licht: Das Restprogramm der Landesliga 1 Landesliga 1: Abstiegskampf spitzt sich zu – Klassenerhalt wird zum Krimi

Auch wenn der Vorsprung des Spitzenreiters SSV Bornheim auf fünf Punkte geschmolzen ist, marschiert die Elf von Trainer Patrick Schmitz in Richtung Mittelrheinliga. Im Tabellenkeller kämpfen nach wie vor mehrere Teams um den Verbleib in der Liga. Deutz 05 und Südwest Köln liegen punktgleich am Tabellenende, Oberpleis nur einen Zähler davor. Auch Wiehl (30 Punkte) und Flittard (32 Punkte) befinden sich noch in akuter Gefahr. Brisanz verspricht das Restprogramm – mit zahlreichen direkten Duellen, die den Ausgang des Abstiegskrimis maßgeblich beeinflussen werden. Wer in den kommenden Wochen die Nerven behält, kann sich retten. Doch die kleinste Schwäche könnte den bitteren Gang in die Bezirksliga bedeuten.