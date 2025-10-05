Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ein Bein gestellt: Ettenheims Marvin Weber bringt den Ruster Kapitän und Torschützen Nando Schoner zu Fall. In der Schlussminute entführten die Rohanstädter einen Punkt. – Foto: Wolfgang Künstle
Im Südgipfel trennen sich der FC Ettenheim-Altdorf und der SV Rust 1:1
In letzter Sekunde gelang den Fußballern des FC Ettenheim-Altdorf im Bezirksliga-Südderby beim SV Rust der Ausgleich. Unverdient war das 1:1 (0:0) wahrlich nicht.
"Es ist ein Unentschieden, das sich für uns wie ein Sieg anfühlt", sagt FC-Trainer Florian Ey zufrieden, auch wenn er den Punkt als hochverdient einordnet. Bei den Gastgebern hingegen hingen nach Schlusspfiff die Köpfe in Richtung Rasen. "Gegen Diersheim haben wir’s noch über die Zeit gebracht", sagte Rusts Trainer Lucca Grösser. "Heute halt nicht mehr." Auch wenn er allzu gerne die drei Punkte behalten hätte, so sei das Remis doch leistungsgerecht, räumte Grösser offen ein. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.