Im Stream: Bezirksliga-Gipfeltreffen zwischen RWE II und Klosterhardt

Spitzenspiel für RWE II gegen Klosterhardt. – Foto: Markus Becker

Die Fabelserie eines Bezirksliga-Dominators wird im direkten Aufeinandertreffen in jedem Fall brechen. Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt blieb seit nunmehr sechs Partien gänzlich verlustpunktfrei. Aufsteiger Rot-Weiss Essen II ließ gar in allen elf Rückrundenspielen keinen einzigen Zähler liegen. Auch für all jene, die sich den Kracher nicht anschauen kann, weil sie parallel im Stadion an der Hafenstraße mit der Ersten Mannschaft von RWE mitfiebern, bieten wir einen YouTube-Livestream an. Dazu sind alle Tore als Highlight-Clips auf FuPa einzusehen.

Um die Favoritenrolle wird Rot-Weiss in dem Duell nicht herumkommen. Mit einem punktuell verstärkten Kader nach der Winterpause umschwirrt das Team von Stefan Lorenz im neuen Jahr der Nimbus der Unschlagbarkeit. Leichtere Wackler waren sicherlich dabei, doch am Ende fuhr RWE mit einer furchteinflößenden Zuverlässigkeit die drei Punkte ein.

In dem qualitativ üppig bestückten Kader sticht Zielspieler Marcel Platzek dabei sogar noch einmal heraus. Seine 40 Saisontreffer erreichte oberhalb der Kreisligen bislang kein weiterer Spieler. Dazu kommt der Routinier auch mit einer eingebauten Torgarantie. In jedem (!) seiner vergangenen 15 Auftritte traf der Ex-Profi, im Hinspiel gegen Klosterhardt (3:3) fehlte der 35-Jährige aber noch.

Ein Trio steht bei Klosterhardt im Fokus

Qualitativ wird sich Klosterhardt aber auch keineswegs verstecken müssen, wobei die teaminterne Torausbeute deutlich breiter verteilt wird. Das Trio Jan-Niklas Pia (39 Scorerpunkte), Samuel Zegadio (34) und Max Langerbein (33) sticht hier noch einmal heraus. Wenn beide Seiten in Bestbesetzung auftreten können, dürften im Normalfall nur Nuancen über Sieg und Niederlage entscheiden. Für eine Vorentscheidung im Meisterrennen sollte es unabhängig vom Ausgang zu früh sein, doch einen wichtigen Hinweis auf den Spitzenreiter nach Spieltag 34 wird der Kracher schon liefern.

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