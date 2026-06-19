Im Stream: Abstiegs-Showdown zwischen 1. FC Viersen und SG Hackenberg

Für den 1. FC Viersen und die SG Hackenberg geht es um den Verbleib in der Bezirksliga. – Foto: Martin Häming

Die Relegation der Saison 2025/26 gehört inzwischen fast der Geschichte an, es wurde viel gejubelt oder auch bittere Tränen vergossen. In der Abstiegs-Relegation der Bezirksliga wird aber noch gespielt - so am Sonntag auch beim 1. FC Viersen, der sich eine ganze Menge in dieser Saison anders vorgestellt hatte. Dazu gehört sicher auch das Hinspiel am Mittwoch, das bei der SG Hackenberg 0:1 verloren ging. Vor heimischem Publikum ist aber dennoch alles offen.

Trainer Stephan Houben übernahm die Mannschaft nach verkorkstem Saisonstart ohne jeden Punkt, bemerkte dann aber zur Winterpause, dass es mit dem vorhandenen Kader sicher schwierig würde, in der Liga zu bleiben. Also gab es ein Update mit den vorhandenen Mitteln, was den einen oder anderen Beobachter darüber mutmaßen ließ, dass der 1. FC nun locker in der Liga bleiben werde. Der Coach zeigte sich aber damals schon skeptisch - weil er wusste, dass die Zeit knapp ist, ein Team zu werden. "Normalerweise sollte man mit diesem Kader nicht absteigen, bei allem anderen halte ich mich aber lieber zurück", hieß es im Winter von ihm. Er sollte Recht behalten - und schon seit einigen Wochen richtete sich der Fokus auf die nahende Relegation. Diese musste dann noch eine Woche warten, weil die Hackenberger sich bei Punktgleichheit mit dem SSV Berghausen erst einmal für diese beiden Spiele "qualifizieren" mussten.

Heimschwäche gegen Auswärtsschwäche?

Am Mittwoch siegten die Hackenberger dann vor heimischem Publikum mit 1:0 gegen die Viersener, was ihre Heimstärke unterstreicht. 25 der 34 Ligapunkte wurden daheim eingefahren, was schon das Problem für den Sonntag aufzeigt. Denn das Team aus dem Kreis Remscheid hat auswärts gerade einmal zwei von 17 Spielen gewonnen und dreimal die Punkte geteilt, dabei im Schnitt 3,6 Gegentore pro Spiel kassiert. Das Problem dürfte also im Trainerteam um Zdenko Kosanovic ausgemacht sein. Und im Hinspiel daheim hielt die Abwehr ja zumindest. Der Blick auf die Statistik verrät allerdings auch: Die Viersener waren vor eigenem Publikum ähnlich harmlos wie die Hackenberger in der Fremde. Es bleibt also spannend.