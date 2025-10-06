»Im Stile eines Meisterkandidaten«: Ruderting demontiert Forstern

Er macht es ganz bewusst, und vielleicht ist es inzwischen gerade deshalb eine Art Talisman: Florian Spiller ist und bleibt in seiner Spielanalyse ohne jegliche Emotionen. Inzwischen braucht's auch keine Gefühle mehr vom Rudertinger Trainer. Denn das, was seine Mädls in dieser Bayernliga-Spielzeit abliefern, spricht eine eindeutige Sprache. Nachdem inzwischen etwas mehr als die Hälfe der Hinrunde absolviert ist, ist der FCR weiterhin ohne Verlustpunkt. Forstern, für viele ein Titelaspirant, konnte am 6. Spieltag mit 4:0 (!) besiegt werden. Emotionen? Eigentlich überflüssig angesichts dieser Dominanz...

Das Ergebnis am Sonntagnachmittag kommt deutlicher daher, als der Spielverlauf tatsächlich war. Das ist keine Floskel, sondern eine Tatsache, weil es von beiden Trainer so dargestellt wird. "Insgesamt war das Spiel ausgeglichen", blickt Florian Spiller zurück. "Der Sieg ist verdient, aber das Ergebnis vielleicht etwas zu hoch." Auch sein Kollege und Gegenüber am 6. Spieltag sieht es ähnlich. "Die Niederlage ist höher ausgefallen als erwünscht. Sie spiegelt nicht in den Spielverlauf wieder."

Und dann findet Jan Strehlow, Trainer des FC Forstern, Worte, die die bisherige Saison der Rudertinger Frauenmannschaft treffend beschreiben. Florian Spiller ist Chef einer Truppe, die nicht nur oft als Favorit genannt wird, sondern auch genauso agiert. "In den entscheidenden Situation war Ruderting einfach besser - vor allem, was die Chancenauswertung betrifft", arbeitet Strehlow heraus. "Sie sind im Stile eines Meisterkandidaten aufgetreten. Auch, wenn sie in der zweiten Halbzeit erstaunlich wenig Einfluss auf das Spiel hatten, platt wirkten."

Dass es trotz des klaren 4:0 auch Schattenseiten im "Ruadadinga" Spiel gab, ist offensichtlich - aber irgendwie auch normal. Auch Spiller spricht im Rückblick von Phasen, in denen Forstern "drückend war. Da wäre ein Tor nicht unverdient gewesen." Jan Strehlow ist ob der Pleite hörbar enttäuscht, kann seiner Truppe aber keinen Vorwurf machen. "Das positive Signal: Wir haben nie aufgegeben!" Trotz aller Mühen ist Ruderting das Team, das es in dieser Viertliga-Saison zu schlagen gilt, was aber bisher noch keiner geschafft hat...