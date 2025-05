Im Stile einer Spitzenmannschaft – „Wir haben alle wichtigen Zweikämpfe gewonnen“

Der neue Tabellenführer hat einen Spieltag vor Saisonschluss die besten Karten, was den direkten Wiederaufstieg angeht. Denn aufgrund des klaren Siegs hat er den direkten Vergleich mit dem SV Günding für sich entschieden.

Weichs dominierte die Partie im Stile einer Spitzenmannschaft

Vor allem in der zweiten Halbzeit waren die Gäste aus Günding unterlegen. Weichs zog im Stile einer Spitzenmannschaft seine Kreise. Nach dem Wiederanpfiff schienen die Gündinger geistig noch in der Pause zu sein.

Gastgeber Weichs begann das Spiel aggressiv und vor allem offensiv. Der Lohn war das sehenswerte 1:0 für Weichs durch Alexander Niwergol, der den Ball nach einem Solo aus 18 Metern ins Netz hämmerte. Es folgten weitere 15 Minuten Weichser Überlegenheit, jedoch ohne richtige Torchancen.

Günding zwar präsent, Weichs aber effizienter

Dann kam Günding besser in Spiel und übernahm ab der 20. Minute das Kommando – mit Pressing der feinen Art. Prompt fiel der Ausgleich durch Matej Popovic in der 31. Minute durch einen Kopfball aus kurzer Distanz nach Vorlage von Christian Roth. In der Folgezeit waren die Gündinger präsenter, aber auch nicht besonders gefährlich vor dem Tor.

Unmittelbar nach dem Anpfiff zu den zweiten 45 Minuten erzielte Phillip Heiß das 2:1. Der SVG brachte den Ball geradezu schlafmützig nicht aus der Gefahrenzone, Heiß traf mit einem Hammer aus zwölf Metern. Nur drei Minuten später säbelte SVG-Abwehrrecke Luis Heitmeier seinen Gegenspieler Paul Häusler im Strafraum um. Häusler selbst verwandelte den Strafstoß zum vorentscheidenden 3:1 (50.). Günding versuchte zwar zurückzukommen, doch die Offensivbemühungen waren für die Weichser sehr leicht zu verteidigen.

SVW-Trainer Robert Böttcher

SVW-Trainer Robert Böttcher, der auch in der kommenden Saison als Weichser Trainer an der Außenlinie stehen wird, war rundum zufrieden: „Das war absolut verdient. Zwanzig Minuten in der ersten Halbzeit, die hatte Günding, aber wir haben in der zweiten Halbzeit alles klargemacht. Wir hatten die Kontrolle, wir haben alle wichtigen Zweikämpfe und fast alle zweiten Bälle gewonnen.“

Gündings Tainer Stephan Liebl hingegen war nach der klaren Niederlage ziemlich bedient. „Verdienter Sieg für den SV Weichs, Glückwunsch!“