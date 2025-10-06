Im Stile einer Spitzenmannschaft – Allershausen gewinnt Derby gegen Kirchdorf

Dieses Ampertal-Derby war letztendlich fest in Allershausener Hand. Nicht ganz eine Halbzeit lang durfte Gastgeber SC Kirchdorf auf den prestigeträchtigen Sieg hoffen. Doch dann machte die Elf von TSV-Trainer Michael Stiller Ernst und siegte im Stile einer Spitzenmannschaft klar und verdient mit 4:1 (2:1).

Gerade einmal 120 Umdrehungen hatte der Sekundenzeiger auf der Uhr zurückgelegt, als die Hausherren vom SC Kirchdorf in Führung lagen: Allershausens Lukas Zainer hatte das Spielgerät im Strafraum an die Hand bekommen, sodass Schiedsrichter Pascal Hohberger gar nicht anders konnte, als auf den Punkt zu zeigen. Nertil Hoxhaj trat zum Elfmeter an und netzte zum vielumjubelten 1:0 für die Kirchdorfer ein.

Doch in der Folge waren die Sportclub-Mannen nicht in der Lage, den Vorsprung zu verteidigen, geschweige denn auszubauen. Die Allershausener Kicker präsentierten sich an diesem Nachmittag griffiger. Sie waren häufig einen Schritt schneller und trafen letztlich in den entscheidenden Momenten die besseren Entscheidungen. „Wir waren nicht stabil genug“, musste auch SCK-Coach Andreas Apold zugeben. Zudem hatten die Kirchdorfer ihre lieben Mühe mit dem regennassen Untergrund.

Besser kamen damit die Allershausener zurecht, die jedoch zunächst ihre Chancen liegen ließen. Unter anderem scheiterte Florian Augscheller mit einem Strafstoß an SCK-Keeper Johann Maier. Doch der TSV drehte die Partie trotzdem noch vor der Pause: Erst zirkelte Felix Bachmann einen Freistoß direkt ins lange Eck (42.), und nur drei Minuten später kam David Raabe aus 16 Metern zentral zum Schuss – 1:2.

Kirchdorf-Trainer bemängelt fehlende körperliche Voraussetzungen

Der Bann war gebrochen – und im zweiten Durchgang schraubten die Gäste das Ergebnis weiter nach oben. Nach einem Einwurf war zunächst Jasko Hamzagic zur Stelle (58.), und kurz vor dem Schlusspfiff machte der eingewechselte Dario Turkman mit einem Lupfer den Deckel drauf (88.).

„Das war eine gute Partie von uns“, lobte Allershausens Spartenchef Philipp Jordan. „Und auch ohne TSV-Brille haben wir heute absolut verdient gewonnen.“ SCK-Trainer Apold war hingegen bedient: „Vor allem körperlich konnten wir leider überhaupt nicht dagegenhalten.“ Damit gab’s für die Kirchdorfer nach zwei Siegen in Folge wieder ein Dämpfer – und das ausgerechnet im Spiel der Spiele vor rund 400 Zuschauern gegen den Nachbarclub.