Im Stile einer Spitzenmannschaft

Nach zwei Niederlagen wollte der Aufsteiger dem favorisierten Gegner aus dem Weimarer Land ein intensives, enges Spiel liefern, die eigenen Stärken einbringen und möglichst Zählbares erreichen. Die Marschroute: diszipliniert verteidigen, mutig nach vorn spielen und die sich bietenden Chancen nutzen.
SPIELBERICHT DES FC EINHEIT RUDOLSTADT II // WINFRIED MATTIS
Die Gäste setzten früh Offensivakzente. Norman Enke klärte in höchster Not vor der Torlinie, kurz darauf rettete der Pfosten nach einem Laufduell, das Simram Dhaliwal für Bad Berka gewann. Weitere Abschlüsse der Gäste wurden im Kollektiv verteidigt. Auf der anderen Seite kamen die Gastgeber über Kombinationen von Max Jäger und Marius Trunk sowie später Leon Matiss und Evan Häußer zu ersten aussichtsreichen Aktionen, während ein Abschluss von Max Möller das Tor verfehlte. In der 45. Minute entschied der Schiedsrichter nach einer Szene im Fünfmeterraum auf Strafstoß: Nach einer flachen Hereingabe von rechts gingen Norman Enke und ein Angreifer der Gäste nahezu zeitgleich und frontal auf den Ball. Beide versuchten, den Ball zu spielen; es kam zu einem Zusammenprall, bei dem sich beide Akteure verletzten und der Ball ins freie Feld sprang. Schiedsrichter Stula wertete die Situation als regelwidrigen Kontakt zulasten der Gastgeber und zeigte auf den Punkt. Unmittelbar nach der Entscheidung kam es zu deutlichen Protesten von Zuschauern, Trainerteam und Spielern der Gastgeber. Marko Schuchardt verwandelte den fälligen Elfmeter mit einem platzierten Schuss zur 0:1-Pausenführung für den FC Einheit Bad Berka.
Nach dem Seitenwechsel suchten die Gastgeber mehr Entlastung. Marius Trunk setzte sich links durch, seine Hereingabe fand jedoch keinen Abnehmer. Ein leicht abgefälschter Freistoß von Sandro Zirn wurde vom Gästetorhüter pariert. Auf der Gegenseite nutzte der FC Einheit Bad Berka eine Unachtsamkeit in der Defensive durch Denis Jäpel zum 0:2, ehe sie nur eine Minute später nach einem Konter auf 0:3 erhöhten. In der 70. Minute spielte ein Pass aus dem Mittelkreis Evan Häußer frei, der den Ball über den herauslaufenden Keeper Justin Scheeder spitzelte. Dabei lief der Torhüter in den Angreifer und brachte ihn zu Fall. Die Entscheidung des Schiedsrichters fiel dennoch gegen den Angreifer aus; die anschließenden Proteste der Gastgeber mündeten in einer Gelb-Roten Karte. In Unterzahl suchten die Gastgeber dennoch den Anschluss: Ein Schuss von Max Jäger landete am Außennetz, ein Kopfball von Moumini Sacko verfehlte ebenfalls das Ziel. Auch die Gäste kamen noch zu Möglichkeiten, am Ergebnis änderte sich nichts mehr. In der Summe setzte sich der neue Tabellenführer aus Bad Berka verdient mit 0:3 durch, begünstigt von hoher Effizienz in den entscheidenden Situationen. Strittige Entscheidungen prägten einzelne Momente und nahmen so Einfluss auf den weiteren Spielverlauf.