– Foto: Sandy Försterling

Im Stile einer Spitzenmannschaft Am vergangenen Sonntag setzte sich der FC Einheit Bad Berka beim starken Aufsteiger aus Rudolstadt mit 0:3 durch und grüßt nun vom Platz an der Sonne. Verlinkte Inhalte Landesklasse 1 Bad Berka Rudolstadt II

Nach zwei Niederlagen wollte der Aufsteiger dem favorisierten Gegner aus dem Weimarer Land ein intensives, enges Spiel liefern, die eigenen Stärken einbringen und möglichst Zählbares erreichen. Die Marschroute: diszipliniert verteidigen, mutig nach vorn spielen und die sich bietenden Chancen nutzen. SPIELBERICHT DES FC EINHEIT RUDOLSTADT II // WINFRIED MATTIS

Die Gäste setzten früh Offensivakzente. Norman Enke klärte in höchster Not vor der Torlinie, kurz darauf rettete der Pfosten nach einem Laufduell, das Simram Dhaliwal für Bad Berka gewann. Weitere Abschlüsse der Gäste wurden im Kollektiv verteidigt. Auf der anderen Seite kamen die Gastgeber über Kombinationen von Max Jäger und Marius Trunk sowie später Leon Matiss und Evan Häußer zu ersten aussichtsreichen Aktionen, während ein Abschluss von Max Möller das Tor verfehlte. In der 45. Minute entschied der Schiedsrichter nach einer Szene im Fünfmeterraum auf Strafstoß: Nach einer flachen Hereingabe von rechts gingen Norman Enke und ein Angreifer der Gäste nahezu zeitgleich und frontal auf den Ball. Beide versuchten, den Ball zu spielen; es kam zu einem Zusammenprall, bei dem sich beide Akteure verletzten und der Ball ins freie Feld sprang. Schiedsrichter Stula wertete die Situation als regelwidrigen Kontakt zulasten der Gastgeber und zeigte auf den Punkt. Unmittelbar nach der Entscheidung kam es zu deutlichen Protesten von Zuschauern, Trainerteam und Spielern der Gastgeber. Marko Schuchardt verwandelte den fälligen Elfmeter mit einem platzierten Schuss zur 0:1-Pausenführung für den FC Einheit Bad Berka.