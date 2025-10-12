Im Spitzenspiel sichert sich der TSV Schwabmünchen den Herbsttitel

Zwischenzeitlich roch es nach einer echten Überraschung. Denn da führte der VfB Durach mit 2:1 beim ungeschlagenen Spitzenreiter TSV Schwabmünchen. Am Ende aber jubelte nur der Spitzenreiter, der die Partie noch gedreht hatte und damit bereits die Herbstmeisterschaft in der Landesliga Südwest in der Tasche hat.

Es sah lange nicht so aus, als würde der TSV Schwabmünchen auch das Spitzenspiel gegen den VfB Durach mit 3:2 für sich entscheiden. Die Oberallgäuer bewiesen sich als bislang stärkster Gegner und hatten mehr vom Spiel. Am Ende war die Willenstärke und auch die individuelle Klasse der Schwarz-Weißen der entscheidende Faktor für den durchaus schmeichelhaften Erfolg.

Das Abtasten zu Begin fiel aus, denn Nikolas Leibbrandt brachte den VfB früh in Führung. Die hielt aber nur kurz, denn die Vorlage von Maximilian Aschner nutzte Robin Glöckle zum 1:1. Fortan entwickelte sich ein sehr gutes Duell, bei dem die Duracher mehr Spielanteile hatten. So war es kein Wunder, dass der kurz zuvor eingewechselte Tobias Seger einen Fehler zum 1:2 nutzte.

Doch der Tabellenführer bewies Willen und vor allem individuelle Klasse. Matteo di Maggio „tanzte“ beim 2:2 zwei Gegenspieler aus, in der Schlussphase flog dann Durachs Manuel Methfessel mit Rot vom Platz. Selbst Schwabmünchens Trainer Emanuel Baum fand die Strafe „völlig überzogen“. Die Überzahl nutzte sein Team durch Maximilian Krist noch für das 3:2. (az) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Rico Spyra (Erding) - Zuschauer: 418

Tore: 0:1 Nikolas Leibbrandt (4.), 1:1 Robin Glöckle (6.), 1:2 Tobias Seger (59.), 2:2 Matteo di Maggio (68.), 3:2 Maximilian Krist (86.)

Rote Karte: Manuel Methfessel (82./VfB Durach)

Die Hoffnung auf die Trendwende erfüllte sich bei der SG Niedersonthofen/Martinszell nicht, ganz im Gegenteil. Gegen den FC Kempten kassierte der Neuling mit dem 1:2 die siebte Niederlage in Serie.

Das Derby nahm erst in der zweiten Halbzeit Fahrt auf. Beim 0:1 überraschte Ivan Buric den SG-Keeper Lukas Frasch mit einem Schuss aus 30 Metern. Als Kemptens unter der Woche verpflichtete Neuzugang Leon Rudenko in der Schlussphase auf 0:2 stellte, schien die Partie gelaufen. Doch die Niso-Boys packten die Brechstange aus und knackten den Kemptener Abwehrriegel. Wobei Manuel Bayrhof beim Anschlusstreffer davon profitierte, dass FCK-Torhüter Buron Aurhammer den Ball halb ins eigene Netz bugsierte. Das verlieh der SG nochmal Auftrieb und in der fünften Minute der Nachspielzeit lag der Ausgleich in der Luft. Dennis Picknick setzte den Ball an den Pfosten und reklamierte im Anschluss ein Handspiel, doch der erhoffte Elfmeterpfiff blieb aus und der Traum vom 2:2 platzte buchstäblich in letzter Sekunde.

Schiedsrichter: Tobias Schultes (Betzigau) - Zuschauer: 412

Tore: 0:1 Ivan Buric (60.), 0:2 Leon Rudenko (83.), 1:2 Manuel Bayrhof (88.)