Im Spitzenspiel reicht dem TSV Haunstetten ein Tor

Kein Durchkommen gab es für den TSV Meitingen im Spitzenspiel beim TSV Haunstetten. Hier haben Florian Kronthaler und Lukas Erhard (von links) gegen Torhüter Maximilian Lenz das Nachsehen. – Foto: Oliver Reiser

Die Spitzengruppe in der Bezirksliga Nord rückt noch enger zusammen. Schuld daran ist, dass der Tabellenführer TSV Meitingen das Top-Spiel beim TSV Haunstetten mit 0:1 verlor. Dadurch sind auch die Verfolger TSV Gersthofen und VfL Ecknach wieder ganz nah dran. Der VfR Neuburg als Fünfter im Bunde ließ derweil etwas Federn, holte aber beim sieglosen Schlusslicht FC Gundelfingen II nach einem 0:2-Rückstand noch einen Zähler.

Der TSV Haunstetten war beim 1:0-Sieg gegen den TSV Meitingen die effektivere Mannschaft und holte sich mit einer abgezockten Leistung verdient die drei Punkte im Spitzenspiel, das diesem Attribut allerdings nur vom Papier her gerecht wurde. Ansonsten verhinderten die äußeren Bedingungen auf dem engen und holprigen Platz sowie Nieselregen, dass den Zuschauern bei lausigen Temperaturen warm ums Herz wurde.

Die erste Gelegenheit der Hausherren durch Timo Hader konnte Niklas Schmitt noch vereiteln (7.), bei der zweiten war der Meitinger Keeper machtlos. Mert Avan stand nach einer Flanke sträflich frei und versenkte das Leder zum 1:0 in den Maschen. Ab diesem Zeitpunkt verschleppte die Haunstetter das Spiel noch mehr und ließen die Gäste gewähren. Ein Kopfball von Michael Meir landete über, ein Distanzschuss von Simon Kewitz neben dem Tor.

In der 88. Minute schien dann doch der Ausgleich fällig. Die Meitinger Bank machte sich schon zum Torjubel bereit, als Tobias Meitinger alleine auf das Tor zusteuerte, doch Haunstettens Konstantin Heße kratzte das Leder noch von der Linie. (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 250

Tor: 1:0 Mert Avan (24.)

In einem ausgeglichenen Spiel, das von den schlechten Platzverhältnissen geprägt war, konnte sich der TSV Zusmarshausen mit 2:1 gegen den VfR Jettingen durchsetzen. Dabei kam Jettingen besser in die Partie, der starke Benedikt Ost traf traf zur Führung. Danach fing sich der TSV aber und nahm den Kampf an. Nach einer halben Stunde wurde Luca Jaskolka mit einem Steckpass von Christian Miller in Szene gesetzt und erzielte den Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Zweikämpfe härter, aber die Zusmarshauser blieb leicht überlegen. Als Spielertrainer Lukas Drechsler nach der Ecke von Marc Sirch den Ball verlängerte, traf Lorenz Helmschrott zur Führung für den TSV. Anschließend fokussierte sich der TSV auf die Defensive und verteidigte die Führung. (AZ) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Marvin Bihler (Neuburg a.d. Donau) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Benedikt Ost (11.), 1:1 Luca Jaskolka (30.), 2:1 Lorenz Helmschrott (64.)

Gelb-Rot: Marlon Fischer (84./VfR Jettingen)

Der VfL Ecknach hat einen völlig ungefährdeten 4:0-Heimsieg gegen den FC Maihingen eingefahren. Bereits nach gut 20 Minuten war die Partie nach Toren von Christian Wagner und Maximilian Ettner praktisch entschieden, weil die Maihinger schlicht nicht über die Mittel verfügten, den VfL ernsthaft in Gefahr zu bringen. „Das war ein sehr ordentliches Heimspiel von uns, sehr konzentriert, mit hoher Intensität. Wir haben so gut wie nichts zugelassen und nach vorne die beiden ersten Chancen verwertet. Ich bin heute sehr zufrieden“, lobte Cheftrainer Sören Dreßler seine Mannschaft.

Nach dem Wechsel hatte Ecknach weiter alles im Griff. Luca Broncel verwandelte einen Freistoß aus 20 Metern zum 3:0 und kurz vor Schluss köpfte Benedikt Huber nach einer Ecke von Serhat Örnek unbedrängt zum 4:0 ins Tor. (jng) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Tobias Heuberger (Möttingen) - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Christian Wagner (7.), 2:0 Maximilian Ettner (22.), 3:0 Luca Broncel (51.), 4:0 Benedikt Huber (90.)

Am Ende wurde es deutlich. Durch zwei späte Treffer gewann der FC Horgau das Derby gegen den TSV Dinkelscherben mit 4:0. Von Beginn an zeigten die Kleeblätter Spritzigkeit und Dynamik im Spiel nach vorn und waren klar feldüberlegen. Als Felix Eberle Philipp Meitinger einsetzte, schob dieser zum 1:0. Nach einem Foul an Noah Hagner gab es Elfmeter. Den Strafstoß verwandelte Torhüter Felix Häberl erneut sicher.

Nach der Paus kam Dinkelscherben mit neuem Elan aus der Kabine und versuchten, den Anschlusstreffer zu erzielen. Doch die Horgauer Abwehr ließ nichts Nennenswertes zu. Die Krönung auf Horgauer Seite gab es in der Schlussphase. Der Langzeitverletzte Christian Herr wurde in der 86. Minute eingewechselt. Es dauerte keine 60 Sekunden, bis er nach Hagner-Vorarbeit traf. Mit dem Schlusspfiff legte Meitinger mit der Hacke auf Herr ab, der erneut verwandelte. (tög) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 210

Tore: 1:0 Philip Meitinger (32.), 2:0 Felix Häberl (41./Foulelfmeter), 3:0 Christian Herr (87.), 4:0 Christian Herr (90.+5)

Ein Treffer gelang Neo Fähnle (rechts) für die U23 des FC Gundelfingen, den möglichen Siegtreffer verpasste er allerdings. – Foto: Walter Brugger

Das Warten geht für die U23 des FC Gundelfingen weiter, obwohl der erste Saisonsieg im Heimspiel gegen den VfR Neuburg durchaus möglich war. Nicht nur, weil Neo Fähnle kurz vor Schluss die Vorlage des eingewechselten Johannes Hauf nicht nutzen konnte. In der ersten Halbzeit verspielte das Schlusslicht sogar einen 2:0-Vorsprung und musste sich mit einem 2:2 begnügen.

Neuburg hatte zwar mehr Spielanteile, präsentierte sich in der Defensive allerdings nicht immer sattelfest. Dies führte durch die Treffer von Tim Otto und Neo Fähnle zum überraschenden Zwischenstand von 2:0 für den FCG. Kurz vor der Pause schlug der VfR zurück. Das 2:1 von Leon Beran war gut herausgespielt, beim 2:2 von Frederic Wytopil leistete Gundelfingens Keeper Elias Thurn Schützenhilfe. Was für den jungen Schlussmann besonders bitter war, hatte er doch zuvor reihenweise Flankenbälle sicher heruntergefangen. Im zweiten Abschnitt tat sich deutlich weniger, wobei eben Fähnle in der Schlussphase noch das mögliche 3:2 verpasste.

Schiedsrichter: Elias Kleß (Aichach) - Zuschauer: 67

Tore: 1:0 Tim Otto (21.), 2:0 Neo Fähnle (22.), 2:1 Leon Beran (40.), 2:2 Frederic Wytopil (45.)

Gelb-Rot: Sandi Omanovic (89./VfR Neuburg/Foul)

Einen verdienten Heimsieg landete der BC Rinnenthal mit dem 3:1 gegen den SV Wörnitzstein. Beim Führungstreffer fingen die Rinnenthaler den Ball an der Mittellinie ab und schalteten blitzschnell um. Die Vorlage von David Trinkl verwertete Spielertrainer Manuel Utz zum 1:0. Nachdem Julian Kopp das 1:1 knapp verpasst hatte, baute der BCR den Vorsprung aus. Jakob Seidl zog aus rund 16 Metern ab - und der abgefälschte Ball senkte sich unhaltbar unter die Latte.

Etwas kurios war die Vorentscheidung: Sebastian Lindermayr zirkelte er den Ball aus beinahe unverschämt spitzem Winkel zum 3:0 ins Netz. Die Wörnitzsteiner gaben jedoch nicht auf und konnten im Anschluss eine Ecke durch den eingewechselten Alexander Musaeus noch verkürzen. Mehr ließen die Rinnenthaler nicht mehr zu. (mapf) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Christian Stober (Königsbrunn) - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Manuel Utz (11.), 2:0 Jakob Seidl (37.), 3:0 Sebastian Lindermayr (55.), 3:1 Alexander Musaeus (74.)

Wertingens Torschütze Alexander Storzer (am Boden) wird hier vom Nördlinger Daniel Ernst (links) angegangen. – Foto: Georg Fischer

Im richtungsweisenden hat der TSV Wertingen den erhofften Heimsieg verpasst. Gegen den direkten Konkurrenten TSV Nördlingen II gab es ein 1:1.

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie, Wertingen war in der Anfangsphase die aktivere Mannschaft. geriet aber durch den Treffer von Kilian Reichert in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel kam Wertingen entschlossen aus der Kabine. Christoph Müller setzte sich auf der linken Seite durch und bediente Alexander Storzer, der zum 1:1 einschob. In der Folge drängten die Zusamstädter auf den Führungstreffer und erspielten sich eine Reihe hochkarätiger Chancen. Beham (66.), Storzer (67.) und Birthelmer (69.) verpassten jeweils knapp, ehe auch Rueß mit zwei Kopfbällen das Tor nur hauchdünn verfehlte (77., 83.). Die Partie wurde in der Schlussphase zunehmend hektisch. (thi) Lokalsport WZ

Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Kilian Reichert (23.), 1:1 Alexander Storzer (56.)