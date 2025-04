Im Spitzenspiel gab es keinen Sieger – Unentschieden gegen den TSV

Lange hatte man sich auf die Partie des Spitzenreiters gegen den Tabellenzweiten gefreut und die Erwartungen wurden bei bestem Fußballwetter übertroffen. Das Resultat war am Ende eine verdiente Punkteteilung mit einem 1:1-Unentschieden. Das Spiel wurde auf einem sehr hohen taktischen Niveau geführt und so sollten nur Kleinigkeiten den Unterschied machen, die an diesem Tage aber nicht zu sehen waren. Unser SC Staig war schlussendlich das aktivere Team und hatten ein gewisses Chancenplus auf seiner Seite. Die Gäste an sich spielten sehr kompakt und ließen recht wenig zu. So war es eine Partie auf Augenhöhe, welche von der Spannung lebte und besonders die taktische Ausrichtung und Umsetzung beider Teams war hochklassig. Zum Spiel: Bereits mit dem ersten Angriff der Gäste sah sich die Hille-Elf im Hintertreffen und so ging der Gast aus Neu-Ulm nach einem schnellen Konter 1:0 (4.) in Führung. Allerdings ging dem Tor ein vermeintliches Foul des TSV im Mittelfeld voraus, so dass man mit Pech den Treffer hinnehmen musste. Danach übernahm unser SCS das Geschehen und spielte eine guten offensiven Fußball. Die Gäste an sich zogen sich recht bald zurück und agierten nur noch in der Defensive. So konnte unser SCS das Spiel machen und drängten vehement auf den Ausgleich. In dieser Phase konnte man die top eingestellten Teams beobachten, wie sie sich belauerten und gehörig gegenseitigen Respekt auf dem Grün zu erkennen war. Wie bereits erwähnt, hatten die Staiger das Chancenplus, doch der fällige Ausgleich wollte noch nicht fallen. Einige Hochkaräter blieben ungenutzt. Dann doch noch der Ausgleich vor dem Wechsel: In der 41. Minute setzte der sehr emsige Julian Rauner eine Flanke punktgenau auf Jens Geiselmann, der mit einer genialen Volleyabnahme in den Winkel traf. Ein super Tor in einem super Spiel; Spitzenspiel eben. Im 2. Durchgang waren die Hausherren der erstmaligen Führung nahe, aber die Abwehr der Gäste stand gut, war aber immer wieder anfällig gegen das Staiger Konterspiel. Als sich Ousman Jasseh alleine – nach einem TSV-Luftloch – auf den Weg zur Führung machte, hatten alle Zuschauer schon den Torschrei auf den Lippen, aber der Stürmer blieb unglücklich im Abschluss. Das war die dickste Möglichkeit und zu diesem Zeitpunkt wäre eine knappe Führung des SCS nicht unverdient gewesen. Bis zum Spielende war es immer wieder der SC Staig, der für Szenen vor dem Tor sorgte und die Gäste schienen mit der Punkteteilung zufrieden zu sein, da die Offensivbemühungen Mangelware waren. Man muss den beiden Teams ein sehr intensives und taktisch geführtes Spiel attestieren, welche absolut hochklassig war. In der Nachspielzeit wäre fast der Plan des TSV zu 100% aufgegangen, als die letzte Chance im Spiel der TSV-Stürmer per Kopf nicht einnetzen konnte. Das wäre auch dem Guten zu viel gewesen, da sich beide Teams den Punkt redlich verdient hatten. So ging eine sehr spannende und interessante Partie mit einem 1:1-Unentschieden zu Ende, wobei die zahlreichen Zuschauer (ca. 600) vollkommen auf ihre Kosten kamen und die beiden Teams in einem immer fairen Spiel für beste Unterhaltung sorgten. Auch der Schiedsrichter Rudolf Strischow (Memmingen) trug mit seiner souveränen Leistung ebenso zum Gelingen eines wunderbaren Spitzenspiel bei. So bleibt es weiterhin spannend im Titelkampf der Bezirksliga und gerne weitere Spiele auf diesem Niveau. Danke an alle Akteure auf dem Platz.