Im Spitzenspiel empfängt der 1. FC Lok Leipzig den 1. FC Frankfurt

Der dritte Spieltag der Regionalliga Nordost der A-Junioren bringt brisante Partien mit sich. Während der 1. FC Lok Leipzig und der SC Borea Dresden ihre Siegesserien fortsetzen wollen, suchen Mannschaften wie Mecklenburg Schwerin oder Neubrandenburg dringend nach dem ersten Erfolgserlebnis.

Sa., 13.09.2025, 12:00 Uhr SC Borea Dresden - FC Mecklenburg Schwerin

Der SC Borea Dresden ist mit zwei Siegen optimal gestartet. Besonders eindrucksvoll war der späte 2:1-Sieg gegen den BFC Dynamo, bei dem Patrick Semar in der 90. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Damit festigte Borea den Platz in der Spitzengruppe. Nun empfängt man den FC Mecklenburg Schwerin, der sein einziges Spiel bislang mit 2:5 verlor. Für Schwerin geht es darum, nach der Niederlage einen besseren Auftritt zu zeigen und die ersten Punkte zu holen. Dresden dagegen will mit einem dritten Erfolg weiter auf Augenhöhe mit Lok Leipzig bleiben. ---

Sa., 13.09.2025, 12:30 Uhr Berliner SC - FC Förderkader Rene Schneider

Der Berliner SC hat nach zwei Spielen drei Punkte auf dem Konto. Zuletzt musste man eine knappe Niederlage hinnehmen. Besonders bitter war das Ergebnis gegen Zehlendorf, wo ein früher Elfmeter das Spiel entschied. Nun geht es gegen den FC Förderkader Rene Schneider, der zum Auftakt mit 1:5 verlor und damit am Tabellenende steht. Der Druck auf die Gäste ist groß, während der BSC die Chance hat, wieder in die Spur zu finden und in der Tabelle nach oben zu rücken. ---

Sa., 13.09.2025, 13:00 Uhr BFC Preussen - SFC Stern 1900

Für den BFC Preussen ist es das erste Saisonspiel, man startet also mit frischem Schwung in die Liga. Der Gegner SFC Stern 1900 hat dagegen schon zwei Partien hinter sich. Zuletzt gab es eine 0:2-Niederlage gegen Lok Leipzig, bei der Mohammed Alhasan in der 79. Minute die Rote Karte sah. Damit geht Stern geschwächt in das Duell, das eine Standortbestimmung für beide Teams ist. Preussen will einen guten Start, während Stern nach dem Rückschlag eine Reaktion zeigen muss. ---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr BFC Dynamo - SV Babelsberg 03

Der BFC Dynamo musste am vergangenen Wochenende eine bittere Pleite hinnehmen. Beim SC Borea Dresden lag man zur Pause noch vorn, verlor am Ende aber 1:2 durch ein spätes Gegentor. Damit steht der BFC Dynamo nach zwei Spielen mit drei Punkten da. Nun geht es gegen den SV Babelsberg 03, der zuletzt zu einem 2:2 gegen Neubrandenburg kam. Mit einem Punkt steht Babelsberg auf Rang neun. Für den BFC Dynamo ist das Heimspiel eine Gelegenheit zur Wiedergutmachung, während Babelsberg dringend den ersten Sieg benötigt. ---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr VFC Plauen - FC Hertha 03 Zehlendorf

Der VFC Plauen verlor sein einziges Spiel bisher knapp mit 3:4, zeigte aber, dass die Offensive funktioniert. Nun wartet mit dem FC Hertha 03 Zehlendorf ein Gegner, der im ersten Spiel einen knappen 1:0-Sieg gegen den Berliner SC feierte. Damit reisen die Gäste mit drei Punkten im Gepäck an und wollen die Serie ausbauen. Plauen setzt hingegen auf die Heimstärke und will nach der unglücklichen Auftaktniederlage die ersten Punkte einfahren. ---