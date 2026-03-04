Im Sommer verstärkt Timo Wirtz die Offensive des FC Traar!

Auf dem offensiven Flügel gibt es mit Timo Wirtz eine erfreuliche Personalie. Aktuell steht Timo

Wirtz noch bei Viktoria Buchholz in der Bezirksliga Gruppe 5 auf dem Platz.

Mit 29 Jahren hat er noch einmal Lust verspürt, sich einer neuen Herausforderung zu stellen und unser Team zu bereichern. Der Kontakt kam durch unseren Spieler-Co.-Trainer Timo Kürten zustande. der mit ihm die gemeinsame Ausbildung und Meisterschule absolvierte.