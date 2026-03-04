Im Sommer verstärkt Timo Wirtz die Offensive des FC Traar!

Auf dem offensiven Flügel gibt es mit Timo Wirtz eine erfreuliche Personalie. Aktuell steht Timo
Wirtz noch bei Viktoria Buchholz in der Bezirksliga Gruppe 5 auf dem Platz.
Mit 29 Jahren hat er noch einmal Lust verspürt, sich einer neuen Herausforderung zu stellen und unser Team zu bereichern. Der Kontakt kam durch unseren Spieler-Co.-Trainer Timo Kürten zustande. der mit ihm die gemeinsame Ausbildung und Meisterschule absolvierte.
Die beiden Freunde spielten schon immer mit den Gedanken mal gemeinsam in einem Verein dem Leder nachzujagen. . Wir freuen uns, dass wir Timo von unserem Konzept und den Perspektiven des Vereins
überzeugen konnten. Timo will gerne Verantwortung übernehmen und mithelfen die
Entwicklung, wie auch zukünftigen sportlichen Ziele der Traarer Familie voranzutreiben.
Auch er strebt die Trainerlizenz an und bekommt von uns die volle Unterstützung..
Wir stellen fest und freuen uns, dass durch diese oft freundschaftlichen Verbindungen
menschlich, wie sportlich etwas zusammenwächst und es ist eine fantastische Basis sich stets weiterzuentwickeln