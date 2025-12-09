Im Sommer ist Schluss: Eric Pascal Bender hört in Delkenheim auf

Wiesbaden. Im Sommer endet beim FV Delkenheim eine Ära: Spielertrainer Eric Pascal Bender hat bekanntgegeben, dass er nach der Saison beim Kreisoberligisten aufhören wird, ebenso sein Co-Trainer Simon Melles.

"Nach fünf Jahren kann man mal sagen: 'Es ist gut.' Der Verein braucht vielleicht auch mal neue Impulse. Mir hat ein wenig die Perspektive für eine Weiterentwicklung gefehlt", sagt Bender. Der seinen Heimatverein nach Corona in der Saison 21/22 übernommen hatte. Auf Anhieb gelang Bender über die Relegation der Aufstieg in die Kreisoberliga. Dort schaffte Delkenheim beinahe den Durchmarsch, scheiterte im Endspiel um den Gruppenliga-Aufstieg am SV Wallrabenstein. Nach zwei Saisons im soliden Mittelfeld gehört der FVD unter Bender wieder zum engen Kreis der möglichen Meisterschaftsanwärter.

"Mein Ziel ist, mich mit dem Aufstieg in die Gruppenliga zu verabschieden", sagt der 35-Jährige, der vor Kurzem zum zweiten Mal Papa geworden ist, sich aber durchaus eine Aufgabe ab kommenden Sommer vorstellen kann, bei der es sich rein aufs Sportliche konzentrieren kann.

Nachfolger-Suche ist bereits angelaufen

Vereinsvorsitzender Öner Yalciner sagt: "Pascals Aus im Sommer ist ein Verlust und sportlich ein großer Rückschlag für uns. Aber ich kann ihn verstehen." Gemeinsam mit dem im Sommer zum sportlichen Leiter beförderten Raul Romero Centeno seien bereits Spielergespräche gelaufen - das klare Ziel: Durch den Weggang der Galionsfigur Bender soll es am Wickerbach im Sommer nicht zum Massen-Exodus kommen. Da hilft es auch, möglichst bald schon einen Nachfolger für Bender präsentieren zu können. "Die Suche ist angelaufen. Es sollte ein junger Trainer sein, der unsere Jungs weiterentwickeln soll", sagt Yalciner.

Veränderung auch bei der Zweiten

Bereits im Winter gibt es bei der Zweiten Mannschaft in der B-Liga eine Veränderung. Thomas Ströhmann scheidet aus dem Trainerteam der Reserve aus. Dafür kommt mit Nawid Hashemi vom SV Erbenheim Ersatz, der künftig gemeinsam mit Tristan Schöner das Coaching übernehmen wird.