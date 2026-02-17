Im Sommer ist Schluss Verbandsliga +++ Aufstiegstrainer der SGK hört auf von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Manuel Moser hört nach der Runde als Trainer der SG Heidelberg-Kirchheim auf. – Foto: Foto Pfeifer

Die Entscheidung überrascht, Manuel Moser bringt aber starke Argumente dafür vor. "Letzte Woche war es endgültig klar, da habe ich den Verantwortlichen und freitags der Mannschaft mitgeteilt, dass ich nach der Runde aufhöre", sagt der Trainer des Verbandsligisten SG Heidelberg-Kirchheim. In der Kabine zeigte die Nachricht Wirkung, wie er verrät, "so still habe ich es dort noch nicht erlebt."

Der 39-Jährige trainiert die Erste der SGK zwar "erst" im dritten Jahr, als vorheriger U19- sowie U15-Trainer steht er jedoch seit zwölf Jahren in Diensten der Heidelberger Südstädter. Unzählige Kicker hatten Moser als Jugend- sowie Erwachsenentrainer. "Deshalb ist es gar nicht so schlecht, wenn manch ein Mittzwanziger einmal einen anderen Trainer mit anderen Ansagen erlebt", äußert sich Moser sehr reflektiert. Einen Neuanfang für die Mannschaft und sich selbst nennt er als einen Grund. Es gibt aber noch einen zweiten und der ist nicht zu unterschätzen. Nach dem Aufstieg als Landesliga-Vizemeister 2024 hat Moser die SGK im ersten Jahr souverän in der Verbandsliga gehalten und aktuell befinden sich der Coach und seine Schützlinge auf dem besten Weg, diesen Erfolg zu wiederholen. Für den Klub, der Ende der 2010er Jahre die bewusste Entscheidung getroffen hat mehr auf den eigenen Nachwuchs zu setzen, ist mit diesen Gegebenheiten das Verbandsliga-Mittelfeld das sportliche Maximum.

Ein natürlicher Prozess in diesem Zusammenhang sind Abgänge talentierter Kicker. Das jüngste Beispiel ist der 21-jährige Sidiky Zügel, der im Winter zur U21 des Karlsruher SC in die Oberliga gewechselt ist. "Es gehört dazu, dass du immer wieder deine Besten verlierst", weiß Moser um die Gesetzmäßigkeiten des Fußballs Bescheid. Auch dieser Aspekt trug zur seiner Entscheidungsfindung einen Teil bei. Ihm war es wichtig, "dass ich selbstbestimmt meinen Abschied bekanntgebe und wir uns im Guten trennen." Dahingehend hat Moser schon jetzt alles richtig gemacht.