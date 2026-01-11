 2026-01-09T09:36:09.492Z

Allgemeines
– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Im Sommer in Regionalliga Nordost? Die Oberliga-Tabellenführer

UPDATE +++ Überblick zu den Spitzenreitern der fünften Liga

Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
NOFV-Oberliga Nord
Hertha BSC II
Erfurt

Die Saison in den beiden Staffeln der NOFV-Oberliga - Nord und Süd - läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Regionalliga Nordost anzutreten. Somit wird es zwei Aufsteiger aus der NOFV-Oberliga in die Regionalliga Nordost geben.

Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Staffeln Nord und Süd der NOFV-Oberliga und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:

NOFV-Oberliga Nord

Tabellenführer nach 16 von 30 Spieltagen: SV Tasmania Berlin

Tabelle
1. SV Tasmania Berlin 16 12-1-3 46:17 37
2. SV Lichtenberg 47 15 11-1-3 43:27 34
3. BSV Eintracht Mahlsdorf 16 7-5-4 33:27 26
4. TSG Neustrelitz 15 8-1-6 32:22 25
5. TuS Makkabi Berlin 16 8-1-7 29:27 25
6. SV Siedenbollentin (Auf) 16 6-6-4 29:29 24
7. FC Anker Wismar 15 7-2-6 32:29 23
8. SG Dynamo Schwerin 15 5-5-5 24:21 20
9. SG Union 1919 Klosterfelde (Auf) 16 5-5-6 28:26 20
10. SV Sparta Lichtenberg 16 6-2-8 37:41 20
11. F.C. Hansa Rostock II 15 6-2-7 30:36 20
12. Tennis Borussia Berlin 16 6-2-8 25:31 20
13. FSV Optik Rathenow 16 5-4-7 24:31 19
14. Berliner AK 15 5-2-8 27:33 17
15. S.D. Croatia Berlin (Auf) 16 4-3-9 25:36 15
16. FC Viktoria 1889 Berlin (Ab) 16 2-2-12 26:57 8

NOFV-Oberliga Süd

Tabellenführer nach 16 von 30 Spieltagen: SC Freital

Tabelle
1. SC Freital 15 12-1-2 31:8 37
2. RSV Eintracht 1949 15 10-5-0 35:15 35
3. VfB Germania Halberstadt 16 10-3-3 26:17 33
4. VfB 1921 Krieschow 16 7-4-5 27:20 25
5. VFC Plauen (Ab) 14 7-3-4 23:15 24
6. FC Einheit Rudolstadt 15 6-3-6 23:29 21
7. FSV Budissa Bautzen 15 5-5-5 27:21 20
8. VfL Halle 1896 14 5-3-6 32:22 18
9. SG Union Sandersdorf 15 4-6-5 24:24 18
10. FC Einheit Wernigerode 15 5-3-7 20:27 18
11. VfB Auerbach 1906 13 4-5-4 18:19 17
12. VfB Empor Glauchau (Auf) 16 4-5-7 23:32 17
13. Bischofswerdaer FV 08 16 4-4-8 18:30 16
14. FC Grimma 15 3-3-9 22:35 12
15. 1. FC Lok Stendal (Auf) 14 3-1-10 20:37 10
16. 1. SC 1911 Heiligenstadt (Auf) 16 1-6-9 15:33 9
