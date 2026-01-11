Im Sommer in Regionalliga Nordost? Die Oberliga-Tabellenführer

Die Saison in den beiden Staffeln der NOFV-Oberliga - Nord und Süd - läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Regionalliga Nordost anzutreten. Somit wird es zwei Aufsteiger aus der NOFV-Oberliga in die Regionalliga Nordost geben.
Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Staffeln Nord und Süd der NOFV-Oberliga und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
Tabellenführer nach 16 von 30 Spieltagen: SV Tasmania Berlin
Tabelle
1. SV Tasmania Berlin 16 12-1-3 46:17 37
2. SV Lichtenberg 47 15 11-1-3 43:27 34
3. BSV Eintracht Mahlsdorf 16 7-5-4 33:27 26
4. TSG Neustrelitz 15 8-1-6 32:22 25
5. TuS Makkabi Berlin 16 8-1-7 29:27 25
6. SV Siedenbollentin (Auf) 16 6-6-4 29:29 24
7. FC Anker Wismar 15 7-2-6 32:29 23
8. SG Dynamo Schwerin 15 5-5-5 24:21 20
9. SG Union 1919 Klosterfelde (Auf) 16 5-5-6 28:26 20
10. SV Sparta Lichtenberg 16 6-2-8 37:41 20
11. F.C. Hansa Rostock II 15 6-2-7 30:36 20
12. Tennis Borussia Berlin 16 6-2-8 25:31 20
13. FSV Optik Rathenow 16 5-4-7 24:31 19
14. Berliner AK 15 5-2-8 27:33 17
15. S.D. Croatia Berlin (Auf) 16 4-3-9 25:36 15
16. FC Viktoria 1889 Berlin (Ab) 16 2-2-12 26:57 8
---
Tabellenführer nach 16 von 30 Spieltagen: SC Freital