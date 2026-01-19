Im Sommer in der Landesliga? Die Tabellenführer der Landesklasse

Die Saison in den vier Staffeln der Landesklasse - Nord, West, Ost und Süd - läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Landesliga anzutreten. Somit wird es vier Aufsteiger aus der Landesklasse in die Landesliga geben.
Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Staffeln Nord, West, Ost und Süd der Landesklasse und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
Tabellenführer nach 15 von 30 Spieltagen: FC Strausberg
Tabelle
1. FC Strausberg 14 12-1-1 37:10 37
2. SV Blau-Weiß 90 Gartz 15 9-2-4 36:26 29
3. FSV Schorfheide Joachimsthal 15 7-3-5 32:28 24
4. 1. SV Oberkrämer 11 14 7-3-4 31:30 24
5. 1. FV Eintracht Wandlitz 15 7-3-5 33:39 24
---
Tabellenführer nach 15 von 30 Spieltagen: SV Grün-Weiß Brieselang
Tabelle
1. SV Grün-Weiß Brieselang 15 10-3-2 42:11 35
2. FSV Babelsberg 74 15 10-1-4 36:22 31
3. Pankower SV Rot-Weiß 1921 (Auf) 15 9-3-3 26:15 30
4. VfL Nauen 15 9-3-3 33:14 27
5. SV Empor Schenkenberg 1928 15 8-5-2 26:11 25
---
Tabellenführer nach 15 von 30 Spieltagen: SG Schulzendorf
Tabelle
1. SG Schulzendorf 1931 15 14-0-1 52:14 42
2. 1. FC Frankfurt (Oder) II (Auf) 15 11-3-1 52:20 36
3. Teltower FV 1913 15 10-2-3 39:25 30
4. Breesener SV Guben Nord 15 9-2-4 49:28 29
5. FSV Union Fürstenwalde II (Ab) 15 8-3-4 45:36 27
---
Tabellenführer nach 15 von 30 Spieltagen: TSV 1878 Schlieben
Tabelle
1. TSV 1878 Schlieben 15 11-4-0 36:14 37
2. SG Sielow (Auf) 15 11-2-2 59:20 35
3. SG Groß Gaglow 15 9-4-2 39:11 31
4. Kolkwitzer SV 1896 15 9-4-2 30:17 31
5. VfB Herzberg 68 14 7-6-1 31:18 27
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________