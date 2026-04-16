Im Sommer: Eintracht Mahlsdorf holt Torjäger von Altglienicke Erster Sommer-Transfer des Oberligisten von ser · Heute, 18:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eintracht Mahlsdorf

Der BSV Eintracht Mahlsdorf hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Dieser kommt von der VSG Altglienicke.

Nach dem Beinahe-Aufstieg in der Vorsaison hängt Eintracht Mahlsdorf in der laufenden Spielzeit etwas hinter den Spitzenteams der NOFV Oberliga Nord zurück. Weder nach unten noch nach oben geht in den restlichen Partien besonders viel, umso mehr kann man sich am Rosenhag in die Kaderplanung für die kommende Saison stürzen. Und so hat Mahlsdorf in dieser Woche seinen ersten Sommer-Neuzugang vermelden können. Mit Moritz Tomczak wird ein flexibler Offensivspieler künftig das lilafarbene Trikot der Eintracht tragen. Der 24-Jährige ist derzeit noch an die VSG Altglienicke gebunden, spielt dort seit sechs Jahren in der U23. Zuvor wurde er beim 1. FC Union Berlin ausgebildet. Spannend: Tomczak kennt seinen zukünftigen Trainer Karsten Heine aus der Zeit bei der VSG, durfte dort kurzzeitig im Regionalliga-Kader reinschnuppern.

In der aktuellen Saison lieferte Tomczak bisher mit elf Toren in zehn Partien trotz geringer Spielzeit ordentlich ab. In den beiden Spielzeiten zuvor schoss er 18 bzw. 16 Berlin-Liga-Tore. In der Landesliga waren es zwei Mal über 20 Treffer pro Saison. In Mahlsdorf will Tomczak ab Sommer dann den nächsten Schritt gehen. __________________________________________________________________________________________________