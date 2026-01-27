"... im Sommer eine Mannschaft in der 2. Kreisklasse aufstellen" Die SG Einheit Schwerstedt wird die laufende Saison in der Kreisoberliga Erfurt-Sömmerda nicht zu Ende spielen. von André Hofmann · Heute, 19:12 Uhr · 0 Leser

Kein Kreisoberliga-Fußball mehr für die SG Einheit Schwerstedt & Max Högler. – Foto: Amxfotografie Andreas Michael

Der Tabellenletzte hat seine Mannschaft bereits in der Winterpause vom Spielbetrieb abgemeldet. Ausschlaggebend dafür war vor allem eine zunehmend angespannte Personallage, die sich schon in der Hinrunde deutlich bemerkbar gemacht hatte und letztlich keine sportlich sinnvolle Fortsetzung mehr zuließ.

Mit lediglich einem Punkt aus zwölf Partien überwinterte die Einheit abgeschlagen am Tabellenende. Der sportliche Abstieg in die Kreisliga schien kaum noch abzuwenden – doch dazu wird es nicht mehr kommen. Bereits im Winter gingen in Schwerstedt sprichwörtlich die Lichter aus. Personalmangel als Hauptgrund Max Högler, nicht nur Spieler der SG Einheit, sondern auch Vorstandsmitglied, erklärt gegenüber FuPa Thüringen die Hintergründe des Rückzugs. Vor allem der immer kleiner werdende Kader habe die Verantwortlichen zu diesem Schritt gezwungen. „Zur Abmeldung kam es grundsätzlich dadurch, dass wir nur noch 15 aktive Spieler zur Verfügung gehabt hätten, darunter zwei Langzeitverletzte, die sich erst einmal wieder hätten herantasten müssen“, so Högler. Hinzu kamen berufliche Verpflichtungen: „Auch dass ein paar Spieler in Schichten arbeiten und nicht jedes Wochenende zur Verfügung gestanden hätten, spielte eine Rolle. Deswegen mussten wir leider den Cut machen, denn mit maximal zwölf Spielern jede Woche herumzukrauchen, ergibt das in der KOL wenig Sinn.“ Unter diesen Voraussetzungen sei ein fairer und konkurrenzfähiger Spielbetrieb kaum mehr möglich gewesen.

Abgänge als logische Folge Die Abmeldung der Mannschaft hatte weitere Konsequenzen. Zahlreiche Spieler suchten sich in der Winterpause neue Vereine – auch Max Högler (er wechselt mit drei Teamkollegen nach Bad Tennstedt) selbst zählt zu den Abgängen. Für ihn ist diese Entwicklung nachvollziehbar. „Die Abgänge sind dessen geschuldet, dass man eben die Mannschaft zurückgezogen hat und sich einige Spieler dann dadurch nochmal sportlich verändern wollten“, erklärt er offen. Hinrunde hinterließ Spuren Neben der personellen Situation spielte auch die sportliche Entwicklung der Hinrunde eine entscheidende Rolle bei der Entscheidungsfindung. Fehlende Trainingsbeteiligung und geringe Spielbereitschaft hätten ein deutliches Bild ergeben. „Die sportliche Entwicklung war natürlich auch einer der Gründe, denn wenn man sich die Trainingsbeteiligung sowie auch die Beteiligung zu Spielen ansieht, hätte es wenig Sinn gemacht, sich in der Rückrunde genauso zu präsentieren wie in den letzten Hinrundenspielen – leider“, sagt Högler. Besonders bitter: „Klar hat man sich das vor der Saison anders vorgestellt mit sieben Neuzugängen, aber es kam halt anders als erwartet.“