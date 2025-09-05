Mühlhausens spielender Co-Trainer Jonas Kiermeier (r.) und der 1.FC Mühlhausen sind in Fahrt gekommen. – Foto: Berthold Gebhard

Im Soll Verbandsliga +++Der 1.FC Mühlhausen kommt seiner Favoritenrolle nach +++ Am Samstag in Spielberg Verlinkte Inhalte Verbandsliga Mühlhausen Steffen Kretz

Die ersten Eindrücke sind gesammelt und Steffen Kretz ist sehr zufrieden. "Wir sind voll im Soll", sagt der Trainer des 1.FC Mühlhausen angesichts von neun Punkten. In der Zwischenwertung bedeutet dies Rang zwei für einen der Topfavoriten. "Zu dem frühen Zeitpunkt der Saison ist mir die Tabelle aber noch nicht so wichtig, da zählen viel mehr die Punkte", sagt Kretz.

Das zurückliegende Ergebnis war zusätzlich ein großes Erlebnis für den FCM. 4:0 schlug er den FC Zuzenhausen und das wie Kretz meint, "hochverdient." Ein frühes 2:0 nach gerade einmal elf Spielminuten ebnete Kapitän Johannes Bender und Co. den zum Dreier in diesem Prestigeduell und der Coach meint, "damit spielt es sich in der Folge natürlich einfacher." Weiter geht's am Samstag beim SV Spielberg (Anpfiff, 15.30 Uhr). Den Tabellenzweiten erwartet eine Geduldsprobe, Spielberg verfügt bislang über die bislang beste Defensive und hat erst zwei Gegentreffer kassiert.

Weiterhin zuschauen muss Neuzugang Christopher Wild mit einem Muskelfaserriss. "Er braucht noch zwei, drei Wochen", sagt sein Trainer. Schon jetzt ist klar: Wenn der 30-Jährige zurückkehrt, steigern sich die Optionen in der Offensive und hinten sieht es ohnehin richtig gut aus. In drei von vier Partien blieb Mühlhausen ohne Gegentor, lediglich beim 1:3 gegen Eppingen musste Kai Mutschall hinter sich greifen. Jener VfB hat sich in einer hervorragenden Frühform präsentiert. "Uns war aber klar, dass die Eppinger eine starke Mannschaft haben", sagt Kretz über die Fachwerkstädter, die nicht nur in Mühlhausen, sondern auch in Heddesheim und damit bei einem weiteren Titelaspiranten gewonnen haben (1:0). Eppingen bestreitet am Samstag gegen die TSG Weinheim das nächste Spitzenspiel.