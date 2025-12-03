Im Schnitt zwei Tore pro Spiel: Fichtner dominiert Zugspitz-A-Klassen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klassen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt zur Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Was für eine Quote! Matthias Fichtner konnte für den SC Wörnsmühl 26 Tore in 13 Spielen der A-Klasse Zugspitze 4 erzielen. Allein im November erzielte er fünf Tore in nur zwei Spielen. Der Torgarant schoss seine Mannschaft in der ersten Saisonhälfte an die Tabellenspitze. Fichtner selbst führt die Torjägerliste der Zugspitz-A-Klassen an.
Sein erster Verfolger ist Christopher Schröter, der für die Sportfreunde Windach in der A-Klasse 7 spielt. Schröter erzielte unglaubliche 22 Tore in nur elf Spielen. Genau wie Fichtner trifft auch er im Schnitt zweimal pro Spiel. Windach befindet sich aktuell auf Rang drei.
Den letzten Platz auf dem Treppchen im Duell um 15 Kästen ERDINGER konnte sich Selvedin Mesanovic sichern. Mit 21 Toren in 13 Spielen wusste Mesanovic bei der zweiten Mannschaft von Garmisch-Partenkirchen zu überzeugen.
1. Matthias Fichtner, SC Wörnsmühl, A-Klasse Zugspitze 4: 26 Tore
2. Christoph Schröter, Sportfreunde Windach, A-Klasse Zugspitze 7: 22 Tore
3. Selvendin Mesanovic, 1. FC Garmisch-P. II, A-Klasse Zugspitze 6: 21 Tore
4. Leon Ruder, Ethnikos Puchheim, A-Klasse Zugspitze 2: 19 Tore
5. Oskar Ruhland TSV Schongau, A-Klasse Zugspitze 8: 17 Tore
5. Daniel Fischer, TSV Herrsching, A-Klasse Zugspitze 1: 17 Tore
7. Korbinian Ertl, ASV Eglfing, A-Klasse Zugspitze 5: 16 Tore
7. Marvin Otto, TSV Oberammergau, A-Klasse Zugspitze 6: 16 Tore
9. Julian Loserth, FC Wildsteig/Rottenbuch II, A-Klasse Zugspitze 8: 15 Tore
10. Tom Weichenberger, SV Althegnenberg, A-Klasse Zugspitze 1: 14 Tore
und ein weiterer Spieler mit 14 Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!