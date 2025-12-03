Im Schnitt zwei Tore pro Spiel: Fichtner dominiert Zugspitz-A-Klassen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klassen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt zur Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Was für eine Quote! Matthias Fichtner konnte für den SC Wörnsmühl 26 Tore in 13 Spielen der A-Klasse Zugspitze 4 erzielen. Allein im November erzielte er fünf Tore in nur zwei Spielen. Der Torgarant schoss seine Mannschaft in der ersten Saisonhälfte an die Tabellenspitze. Fichtner selbst führt die Torjägerliste der Zugspitz-A-Klassen an.

Sein erster Verfolger ist Christopher Schröter, der für die Sportfreunde Windach in der A-Klasse 7 spielt. Schröter erzielte unglaubliche 22 Tore in nur elf Spielen. Genau wie Fichtner trifft auch er im Schnitt zweimal pro Spiel. Windach befindet sich aktuell auf Rang drei.