Im Schnitt fast 600 Zuschauer im Landkreis Fürstenfeldbruck: Der Publikumsmagnet Relegation

Die Vereinskassen freuen sich. Spitzenreiter in der Hinsicht ist das Liga-höchste Team, das in die Extra-Runde musste: der SC Olching. Zu seinen beiden Relegations-Heimspielen kamen 770 und 705 zahlende Zuschauer. Zum Vergleich: In den regulären Landesliga-Spielen hatten die Amperstädter einen Zuschauerschnitt von 133.

In den beiden anderen Relegationsduellen im Landkreis ging es um den Aufstieg oder Verbleib in der Kreisklasse. Bei den Spielen zwischen Landsberied (Saisondurchschnitt 62) und Althegnenberg (Saisondurchschnitt 113) kamen bei strömendem Regen im Hinspiel 275 Zuschauer. Beim Rückspiel waren es dann aber auch satte 546 Fans.