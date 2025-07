Im Rieselfeld hat sich der Frauenfußball etabliert

Nach drei Meistertiteln in Serie spielen die Fußballerinnen des SvO Rieselfeld in der kommenden Saison in der Landesliga. Der Kampf um Akzeptanz innerhalb des Vereins hat sich gelohnt.

Wenn in wenigen Wochen die Spielzeit 2025/26 beginnt, dann geht der SvO Rieselfeld erstmals mit zwei Frauenteams in eine Saison. Neben den 25 Spielerinnen, die zum Kader der ersten Mannschaft zählen, hat sich aus den letztjährigen B-Juniorinnen eine weitere Aktivenmannschaft gebildet. "Das ist eine tolle Belohnung für unsere Arbeit der vergangenen Jahre", sagt Maike Guthier. Sie hat früher selbst Fußball gespielt, mit ihrem Bruder in einer Freizeitgruppe. Seither haben sich die Strukturen auch insgesamt erheblich verändert. Ihre drei Töchter sind in der ersten Mannschaft des Freiburger Stadtteilclubs aktiv. Dabei hat die Grafikdesignerin kräftig mitgeholfen, den Frauenfußball im Rieselfeld aufzubauen und übernimmt viele verschiedene Aufgaben im Verein. So leitet sie das Bambinitraining und fungiert auch als Teammanagerin der Frauenmannschaft.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.