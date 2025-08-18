Im Regensburger Stadtderby stehen die Torjäger im Fokus



„Mit Fabian Ziegler und Kelvin Onuigwe haben sie zwei Vollstrecker, die die Gegner vor Aufgaben stellen. Wir wissen ja selbst gut, was Fabi draufhat“, warnt Fortunas Trainer Arber Morina und hat festgestellt: „Dadurch nutzen sie ihre Möglichkeiten besser, sind schwieriger zu bespielen.“ Generell sei die Jahn-Mannschaft in den Leistungen stabiler und weise mehr Erfahrung auf als in der Vorsaison. Selbst hat Fortuna mit Amir Hedider (vier Saisontore), Ediz Medineli (drei) oder Lukas Da Silva (zwei) aber auch genug Offensivkräfte in ihren Reihen, die wissen wo das Tor steht.



SSV-Chefanweiser Christoph Jank sagt über seine beiden Torjäger: „Kelvin ist in einer sehr guten Verfassung, Fabi ebenso. Mit ihnen haben wir zwei Stürmer, die Tore machen und auch für Assists verantwortlich sind.“ Ganz besonders freut sich Jank darüber, dass Onuigwe so einen starken Start hingelegt hat nach seiner Leih-Rückkehr: „Er ist ein absoluter Teamplayer und bringt positive Stimmung ins Team. Es freut mich, dass er mit den eigenen Top-Leistungen dazu beiträgt, dass wir als Mannschaft noch torgefährlicher sind.“



So zufrieden Jank bislang mit der Offensive ist, so viel Luft sieht er noch im Defensivverhalten. Seine klare Botschaft: „Wir müssen uns im Defensivverhalten steigern und noch mehr Stabilität reinbringen. Das ist das große Thema. Denn wir bekommen noch zu viele Gegentore.“ Paradebeispiel war das jüngste 3:3 bei Aufsteiger Coburg. Die vielen Gegentoren würden laut dem Jahn-Trainer auch damit zusammenhängen, dass die Abwehrkette bis auf Kapitän Paul Gebhard komplett neuformiert sei im Vergleich zur alten Saison. Auf dem kleinen Fortuna-Platz gelte es, „sehr achtsam, konzentriert und akribisch in der Defensive zu arbeiten und klar im Kopf zu sein“, so Jank. Personell bleibt wohl alles beim Alten im Kader der Gäste. Ob Spieler vom Profiteam abgestellt werden – wie zuletzt Ben Kieffer –, dazu kann der Trainer noch nichts sagen.



Unterdessen bei den Gastgebern: Viel ausprobiert, viel getestet, Spielen der zweiten Reihe die Chance gegeben sich zu zeigen – am Ende verlor der SV Fortuna das Testspiel gegen die U19 von Greuther Fürth mit 1:4. „Ich bin enttäuscht über das Ergebnis, will es aber nicht so hoch hängen. Es war ein Testspiel und dabei bleibt's“, ordnet Arber Morina ein. Positiver Aspekt: Die Rekonvaleszenten Ediz Medineli, Jason Sarajlic und Tom Liebherr konnten sich vergangenen Freitag unter Wettkampfbedingungen zeigen. „Alle drei könnten am Dienstag von Beginn an spielen“, gibt Morina preis. Auf der Kippe steht der Einsatz von Kevin Horn. An der Motivations-Schraube muss der 38-Jährige nicht drehen im Vorfeld des Stadtderbys: „Die Jungs werden perfekt eingestellt sein und vollen Fokus auf das Spiel haben. Für einen Trainer ist es einfacher als in anderen Spielen. Motivationstechnisch werde ich nicht viel sagen müssen. Wichtig ist, dass alle den Plan umsetzen und den Faden nicht verlieren.“



Der Spannungsbogen ist aufgebaut: „Man kennt sich“, bringt es Morina auf den Punkt. Beide Mannschaften dürften zu guten Torchancen kommen, ist derweil Jank sicher – und hat das spektakuläre 5:5 gegen Fortuna in einem Testspiel in der Sommervorbereitung noch im Kopf.





