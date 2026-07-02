Im Re-Stream: Peckeloh wehrt sich lange tapfer gegen Arminia Bielefeld

– Foto: Sascha Drenth

Der SC Peckeloh hat vor ca. 2.500 Zuschauern zur Eröffnung des Edeka Farthmann Sportparks den Zweitligisten DSC Arminia Bielefeld zu Gast. Es ist gleichzeitig das Abschiedsspiel für SCP-Legende Gerrit Weinreich.

Die Partie wird vom DSC auf Youtube gestreamt.