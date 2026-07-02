 2026-07-01T07:36:38.002Z

Allgemeines

Im Re-Stream: Peckeloh wehrt sich lange tapfer gegen Arminia Bielefeld

Vorbereitungs-Highlight für den Westfalenligisten

von red · Heute, 19:21 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sascha Drenth

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2. Bundesliga
Westfalenliga St. 1
DSC Arminia Bielefeld
SC Peckeloh

Der SC Peckeloh hat vor ca. 2.500 Zuschauern zur Eröffnung des Edeka Farthmann Sportparks den Zweitligisten DSC Arminia Bielefeld zu Gast. Es ist gleichzeitig das Abschiedsspiel für SCP-Legende Gerrit Weinreich.

Die Partie wird vom DSC auf Youtube gestreamt.

Heute, 19:00 Uhr
SC Peckeloh
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