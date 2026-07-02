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Im Re-Stream: Peckeloh wehrt sich lange tapfer gegen Arminia Bielefeld
Der SC Peckeloh hat vor ca. 2.500 Zuschauern zur Eröffnung des Edeka Farthmann Sportparks den Zweitligisten DSC Arminia Bielefeld zu Gast. Es ist gleichzeitig das Abschiedsspiel für SCP-Legende Gerrit Weinreich.